Balonlar bu kez Tamer Talha için uçuruldu! Küçük Fenerbahçelinin kanseri yenmesi coşkuyla kutlandı

Hatay'da kanseri yenerek sağlığına kavuşan 3 buçuk yaşındaki Fenerbahçeli Tamer Talha Oğuz için etkinlik düzenlendi. İskenderun Fenerbahçeliler Derneği tarafından organize edilen etkinlikte, minik Tamer Talha ve ailesine moral verildi. Programa çok sayıda Fenerbahçe taraftarı, ilçe protokolü ve sevenleri katıldı. Yaklaşık 14 ay boyunca kemoterapi ve radyoterapi gören Tamer Talha'nın hastalığı yenmesi, ailesi ve sevenleri için büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Etkinlikte küçük taraftara çeşitli hediyeler verilirken, Fenerbahçe'nin renkleri olan sarı ve lacivert balonlar umut dilekleriyle gökyüzüne bırakıldı. Etkinlik, taraftarların "Tamer Talha için umut dolu gökyüzü" mesajıyla sona erdi.