Yaşam
Avatar
Editor
 Fuat İğci

2 Ocak cuma günü okullar tatil mi oldu? Yılbaşı tatili cuma günüyle birleştirildi mi, iki gün mü olacak? (Kar tatili olan iller)

1 Ocak resmi tatil olduğundan bugün Türkiye genelinde tüm okullar ve üniversiteler tatil oldu. Benzer şekilde kamu kurumlarının tamamı, bankalar, belediyeler, nüfus müdürlükleri, kargo firmaları hizmet vermeyecek. Türkiye genelinde olumsuz hava koşulları sebebiyle geçtiğimiz Salı günü birçok ilde kar tatili ilan edilmişti. Yurt genelinde bazı illerde okullar kar sebebiyle cuma günü de kapalı olacak. Okulların tatil olması kararı o ilin valilikleri tarafından alınıyor. Gümüşhane’de 2 Ocak cuma günü okullar tatil olurken Adana, Artvin, Bitlis, Erzincan, Giresun, Hakkari Kocaeli, Tuncel, Zonguldak, Şırnak, Hatay Düzce, Mardin, Gümüşhane, Sakarya, Trabzon gibi illerde kar yağışı etkili olacak. Peki 2 Ocak cuma günü okullar tatil mi oldu? 2 Ocak hangi illerde okullar tatil? İşte, kar tatili olan il ve ilçeler…

2 Ocak cuma günü okullar tatil mi oldu? Yılbaşı tatili cuma günüyle birleştirildi mi, iki gün mü olacak? (Kar tatili olan iller)
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.01.2026
10:35
|
GÜNCELLEME:
01.01.2026
11:09

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerine göre yurt genelinde sağanak ve kar yağışı etkili olmaya devam edecek. 45 il için sarı kodlu uyarı gelirken valilikler peş peşe vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı uçuşlar iptal edilirken vapur seferleri de hava durumu tahminlerine göre yapılıyor. 31 Aralık Çarşamba günü 25 ilde eğitime ara verilirken gözler cuma gününe çevrildi. Resmi tatil sebebiyle Perşembe günü okullar, üniversiteler, belediyeler, nüfus müdürlükleri, kaymakamlıklar, eczaneler, hastaneler ve diğer kamu kurumları kapalı olacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına seyretmesi sonrası okullarda tatilin iki gün olup olmadığı tartışılıyor. Peki 2 Ocak cuma günü okullar tatil mi? İşte, tatil olan il ve ilçelere ilişkin gelişmeleri…

İLGİLİ HABERLER
BTK IMEI kayıt dışı telefon sorgulama 2026: BTK kayıt dışı olduğu tespit edilen IMEI ne demek, telefon kapanacak mı, nasıl kayıt edilir?

YILBAŞI TATİLİ İLE HAFTA SONU TATİLİ BİRLEŞTİRİLECEK Mİ?

Yurt genelinde olumsuz hava koşulları etkisini sürdürürken pazartesi, salı, çarşamba günleri birçok ilde okullarda eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildi. 1 Ocak, resmi tatil olduğundan benzer şekilde perşembe günü 81 ilde okullar kapalı olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 45 il için sarı kodlu uyarı yaparken İstanbul’da da benzer şekilde kar yağışı bekleniyor. MGM’den yapılan son paylaşımda 1-7 Ocak 2026 tarihleri arasında hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren kuzey, iç ve batı bölgelerde artması tahmin ediliyor.

Yılbaşı tatili ile hafta sonunun birleştirilmesine yönelik bir açıklama bulunmuyor. Dolayısıyla 2 Ocak Cuma günü olumsuz hava koşulları olmadığı durumlarda okullar açık olacak.

Hava durumu değerlendirmeleri yapıldıktan sonra o il veya ilçede okulların tatil olması kararı alınıyor. Birçok ilde 2 Ocak Cuma günü için değerlendirmeler sürüyor. Öğrenciler ve aileler resmi olarak kar tatili açıklamaları için valilik açıklamalarını takip edebilirler.

2 Ocak cuma günü okullar tatil mi oldu? Yılbaşı tatili cuma günüyle birleştirildi mi, iki gün mü olacak? (Kar tatili olan iller)

2 OCAK CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ OLDU?

Yılbaşı tatilinin birleştirilmesine yönelik bir karar olmadığından okullar normal günlerinde eğitim öğretim faaliyetlerine devam edebilecek.

Meteoroloji değerlendirmeleri doğrultusunda olumsuz hava koşulları yaşanan illerde cuma günü tatil olabilecek.
Gümüşhane Valiliği’nden yapılan açıklamada il genelinde kar yağışının etkisini artıracağı gözönünde bulundurularak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren her tür ve derecedeki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 2 Ocak cuma günü okulların tatil olduğu açıklandı.

2 Ocak cuma günü okullar tatil mi oldu? Yılbaşı tatili cuma günüyle birleştirildi mi, iki gün mü olacak? (Kar tatili olan iller)

1 OCAK RESMİ TATİLDE KAMU KURUMLARI KAPALI OLACAK

1 Ocak resmi tatil olduğundan perşembe günü kamu kurumları kapalı olacak. Aile sağlığı merkezleri, eczaneler ve hastane gibi sağlık kurumları tam kapasiteli hizmet vermeyecek.

Aile Sağlığı Merkezleri tüm gün kapalı olurken hastanelerin ise acil servisleri açık olacak. Eczaneler nöbetçi sisteminde çalışacak. Vatandaşlar yaşadıkları il ve ilçelerdeki nöbetçi eczaneleri e-Devlet üzerinden sorgulayabilir.

Sağlık kurumlarının yanı sıra Perşembe günü bankalar, Borsa İstanbul, kargo firmaları, PTT, nüfus müdürlükleri, kaymakamlıklar, belediyeler ve diğer kamu kurumları çalışmayacak. Kamu kurumları tekrar 2 Ocak cuma günü hizmet vermeye devam edecek.

#Yaşam
