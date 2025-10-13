Manisa'da tebessüm ettiren 'engelsiz düğün'

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gerçekleşen anlamlı bir düğün töreninde duygusal anlar yaşandı. Turgutlu Bedensel Engelliler Derneği üyesi Sevgi Özdemir ile Mustafa Sarı, düzenlenen görkemli bir törenle hayatlarını birleştirdi. Törene sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sevgi dolu atmosferde gerçekleşen düğün, "mutluluğun engel tanımadığı" anların en özel örneklerinden biri oldu. Düğünün en dikkat çeken ayrıntılarından biri de Turgutlu Belediyesi'nin Engelsiz Yaşam Aracı oldu. Çiftin bu özel gününde Engelsiz Yaşam Aracı, gelin arabası olarak hazırlandı ve Sevgi Özdemir salona bu araçla geldi. Belediyenin bu anlamlı jesti, davetlilerden büyük alkış topladı.