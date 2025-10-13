Menü Kapat
Yeni doğum yapan anneyi sütten kesen ekmek! İçinden çıkan şey mide bulandırdı: 'Artık yemek yiyemiyor'

Pamukkale Belediyesi Halk Ekmek'ten ekmek alan kadın gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Ekmekte fare dışkısı gören kapdın 1 hafta sonra yine aynı yerden aldığı ekmekten un kurdu buldu. Yaşanan mide bulandırıcı olayların ardından yeni doğum yapan kadın sütten kesildi.

Denizli'nin ilçesi Bağbaşı Mahallesi'nde ikamet eden Veli Tanık, halk ekmekten ekmek alarak eve geldi. Kahvaltı yapacak olan aile ekmeğin içinde fare dışkısı olduğunu fark etti. Durumu büfede bulunanlara ileten vatandaş sadece 1 hafta sonra yine aynı olayı yaşadı. Bu kez de ekmeğin içinden un kurdu çıktı.

Yeni doğum yapan anneyi sütten kesen ekmek! İçinden çıkan şey mide bulandırdı: 'Artık yemek yiyemiyor'

YEMEK YİYEMİYOR, SÜTTEN KESİLDİ

Ekmeğin içerisinde bu sefer de un kurdu gören Veli Tanık, ertesi gün tekrar hemen ekmeği büfeye teslim etti ve çıkan kurdun fotoğraflarını yetkililerine dilekçeyle tekrar iletti. Şikayetlerinde özelikle eşinin daha yeni doğum yaptığını ve ekmekten tiksindiği için yemek yiyemediğini ve sütten kesildiğini belirtti.

Yeni doğum yapan anneyi sütten kesen ekmek! İçinden çıkan şey mide bulandırdı: 'Artık yemek yiyemiyor'

ÖNCE DIŞKI SONRA UN KURDU

Pamukkale Belediyesi 'ten alınan ekmeklerden çıkan yabancı maddeler yüzünden eşinin sütten kesildiğini, annenin bebeğini besleyecek yeterli sütü sağlayamadığını belirten Veli Tanık, "Pamukkale Belediyesi Halk ekmekten bir hafta önce ekmek aldım. Aldığım ekmeğin içerisinden fare dışkısı çıktı. Ekmeği geri verdim. Olaydan sonra tekrar 1 hafta sonra yine oradan ekmek aldım bu seferde içerisinden un böceği çıktı. İlk fare dışkısı çıktığında fotoğraflarla birlikte yetkilere durumu bildirdim. Ama hiç olayın üzerinde duran, bana ulaşan olmadı. 1 hafta sonra tekrar kurt çıkınca tekrar ulaşmaya çalıştım tekrar ulaşamadım. Bana utanmadan, size yeni bir ekmek verelim diyerek olayın üzerine ötmeye çalıştılar. Birer hafta arayla kurt çıkması mide bulandırıcı. Eşim daha yeni doğum yaptı. Ekmekten çıkan bu kurt ve pislik yüzünden eşim yemekten tiksindi sütten kesildi. Ben onlara ulaşmak için her şeyi yaptım. Görsünler sorunu çözsünler diye gittim ekmeği geri teslim ettim. Bu olayın üzerine düşen de olmadı, bana geri dönen de olmadı. Bu Halk Ekmek fırınları denetleniyor mu? Gıda ve Kontrol Müdürlüğü ve zabıtalar bu fırınlara denetim düzenliyor mu? Çalışan ustaların belgeleri var mı? Artık kafamızsa birçok soru oluştu. Ben kendim de pide ustasıyım bizler de unu ile uğraşıyoruz. Kendi yemediğimiz, hijyeninden emin olmadığımız hiçbir ürünü müşteriye sunmuyoruz. Böyle bir şeyin belediyenin verdiği Halk Ekmek hizmetten çıkması bizleri üzdü" ifadelerini kullandı.

Yeni doğum yapan anneyi sütten kesen ekmek! İçinden çıkan şey mide bulandırdı: 'Artık yemek yiyemiyor'
