Hatay'da feci kaza! Takla atan araç sürücüsü hayatını kaybetti

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Tırla çarpışan otomobil sürücüsü takla attı. Mehmet Fatih Zarifoğlu (27) idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, M.A. yönetimindeki tırla çarpışıp takla attı. Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Zarifoğlu, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan genç sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan genç sürücü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.