Aşkını duvara yazan vatandaşa, belediye görevlisinin mesajı: 'Seviyorsan konuş bence, çünkü biz siliyoruz'

Hatay Antakya Belediyesi'nde, kenti yaşanabilir hale getirmek için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Kentteki belediye ekipleri, zaman zaman da farklı olaylarla karşı karşıya kalıyorlar. Bir duvarda ‘Seni Seviyorum’ yazarak kalp simgesi koyan vatandaşın yazdıkları belediye ekipleri tarafından silindi. Yazının silindiği esnada çekilen görüntü ve Antakya Belediyesi personelinin verdiği ‘Seviyorsan git konuş bence çünkü biz siliyoruz’ mesajıysa tebessüm ettirdi. Kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı olan görüntü tebessüm ettirdi.