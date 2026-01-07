Menü Kapat
TGRT Haber
13°
Gündem
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Eski Sürmene Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Aydın saldırıda hayatını kaybetti

Sürmene Belediyesi önceki dönem Belediye Başkan Yardımcısı Ali Aydın, araç içinde bıçaklı saldırıya uğradı. Aydın, saldırıda hayatını kaybetti, polis, olayın şüphelisi olan şahsı Artvin'de yakaladı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.01.2026
22:50
|
GÜNCELLEME:
07.01.2026
23:25

Sürmene Belediyesi bir önceki dönem Belediye Başkan Yardımcısı Ali Aydın, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerle birlikte içerisinde bulunduğu araçta bıçakla yaralanarak yol kenarına bırakıldı.

Eski Sürmene Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Aydın saldırıda hayatını kaybetti

Rize'nin İyidere ilçesi Sarayköy Köyü sahilinde ağır yaralı halde bulunan Ali Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Eski Sürmene Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Aydın saldırıda hayatını kaybetti

POLİS SALDIRGANIN ARACINA ATEŞ AÇTI

Polis ekipleri, Artvin'in Hopa ilçesine kaçtığı belirlenen olayın şüphelisi V.Y.’nin içerisinde bulunduğu aracın tekerine Orta Hopa Mahallesi'nde ateş açtı.

Eski Sürmene Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Aydın saldırıda hayatını kaybetti

ARAÇTAN İNİP KAÇTI

Bölgedeki kalabalıktan istifade eden V.Y. yaya olarak kaçtı. Polis ekiplerinin araç çevresinde yaptığı incelemede tespit edilen kan izlerini takip etmesi sonucu, saldırıyla bağlantılı olduğu belirlenen V.Y., bölgede bulunan metruk bir binada yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.

TGRT Haber
