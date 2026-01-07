Eski Sürmene Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Aydın saldırıda hayatını kaybetti

Sürmene Belediyesi bir önceki dönem Belediye Başkan Yardımcısı Ali Aydın, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerle birlikte içerisinde bulunduğu araçta bıçakla yaralanarak yol kenarına bırakıldı.

Rize'nin İyidere ilçesi Sarayköy Köyü sahilinde ağır yaralı halde bulunan Ali Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

POLİS SALDIRGANIN ARACINA ATEŞ AÇTI

Polis ekipleri, Artvin'in Hopa ilçesine kaçtığı belirlenen olayın şüphelisi V.Y.’nin içerisinde bulunduğu aracın tekerine Orta Hopa Mahallesi'nde ateş açtı.

ARAÇTAN İNİP KAÇTI

Bölgedeki kalabalıktan istifade eden V.Y. yaya olarak kaçtı. Polis ekiplerinin araç çevresinde yaptığı incelemede tespit edilen kan izlerini takip etmesi sonucu, saldırıyla bağlantılı olduğu belirlenen V.Y., bölgede bulunan metruk bir binada yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.