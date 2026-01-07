Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Gebze’de apartman girişinde çökme paniği! 22 hane acilen tahliye edildi

Kocaeli Gebze’de bir apartman girişinde meydana gelen çökme sonrası belediye ekipleri, olası bir felaketi önlemek için 5 katlı binayı ve çevresindeki 6 haneyi tedbir amacıyla tahliye etti. Öte yandan olay, geçtiğimiz aylarda 7 katlı binanın çökmesi sonucu Bilir ailesinden 4 kişinin hayatını kaybettiği faciayı akıllara getirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.01.2026
saat ikonu 22:30
|
GÜNCELLEME:
07.01.2026
saat ikonu 22:34

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir apartman girişinde yaşanan ani zemin çökmesi, mahallede büyük korkuya neden oldu. Yetkililer, can kaybı yaşanmaması adına riskli yapı ve komşu binalar için acil boşaltma kararı uyguladı.

Gebze’de apartman girişinde çökme paniği! 22 hane acilen tahliye edildi

APARTMAN GİRİŞİNDE TEHLİKELİ YARIK

Olay, akşam saatlerinde Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi Bahar Caddesi üzerinde yer alan 5 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binanın ana giriş bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebeple çökme oluştu. Giriş yolunda meydana gelen derin çukuru fark eden bina sakinleri, durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi.

Gebze’de apartman girişinde çökme paniği! 22 hane acilen tahliye edildi

22 DAİRE VE 6 HANE İÇİN TAHLİYE KARARI

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen belediye ve zabıta ekipleri kapsamlı bir inceleme başlattı. Yapılan ilk teknik kontrollerin ardından, binanın temel güvenliği açısından risk oluşabileceği değerlendirildi. Bu doğrultuda, söz konusu 5 katlı apartman ile bitişiğindeki 6 hanede bulunan toplam 22 dairenin tahliyesine karar verildi. Bölgeye emniyet şeridi çekilerek vatandaşların riskli alana girişi yasaklandı.

Gebze’de apartman girişinde çökme paniği! 22 hane acilen tahliye edildi

BİLİR AİLESİ FACİASI AKILLARA GELDİ

Gebze’de geçtiğimiz 29 Ekim'de 7 katlı bir binanın çökmesi sonucu Bilir ailesinden 4 kişinin yaşamını yitirdiği facia, çökme haberiyle birlikte yeniden gündeme geldi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gebze'deki bina metro çalışmaları yüzünden mi çöktü? Bakan Uraloğlu'ndan Bilir ailesi açıklaması!
Gebze'de çöken binanın enkazından kurtarılan Dilara taburcu oldu! Ailesinin mezarını ziyaret etti
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.