Gebze’de apartman girişinde çökme paniği! 22 hane acilen tahliye edildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir apartman girişinde yaşanan ani zemin çökmesi, mahallede büyük korkuya neden oldu. Yetkililer, can kaybı yaşanmaması adına riskli yapı ve komşu binalar için acil boşaltma kararı uyguladı.

APARTMAN GİRİŞİNDE TEHLİKELİ YARIK

Olay, akşam saatlerinde Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi Bahar Caddesi üzerinde yer alan 5 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binanın ana giriş bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebeple çökme oluştu. Giriş yolunda meydana gelen derin çukuru fark eden bina sakinleri, durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi.

22 DAİRE VE 6 HANE İÇİN TAHLİYE KARARI

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen belediye ve zabıta ekipleri kapsamlı bir inceleme başlattı. Yapılan ilk teknik kontrollerin ardından, binanın temel güvenliği açısından risk oluşabileceği değerlendirildi. Bu doğrultuda, söz konusu 5 katlı apartman ile bitişiğindeki 6 hanede bulunan toplam 22 dairenin tahliyesine karar verildi. Bölgeye emniyet şeridi çekilerek vatandaşların riskli alana girişi yasaklandı.

BİLİR AİLESİ FACİASI AKILLARA GELDİ

Gebze’de geçtiğimiz 29 Ekim'de 7 katlı bir binanın çökmesi sonucu Bilir ailesinden 4 kişinin yaşamını yitirdiği facia, çökme haberiyle birlikte yeniden gündeme geldi.