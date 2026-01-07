Damat adaylarından artık uyuşturucu testi de isteniyor

Birçok kişinin her geçen gün "eski zaman" özlemine girdiği bir dönemde evlilikler de gittikçe zorlaşmaya başladı.

Çok para, iyi bir iş, soylu bir aile, güzellik ve yakışıklılık gibi her zaman el üstünde tutulan dünya değerlerinin yanında güven de önemli bir yer tutarken özellikle damat adaylarından aranan şartlara çok farklı bir istek de eklendi.

NORMAL BULAN DA VAR KARŞI ÇIKAN DA

Kızlarına talip olan damatlardan uyuşturucu testi de isteyen babalar, güven unsurunu edinmek için Adli Sicil Kaydı, Sağlık Raporu gibi evrakları da şartları arasında sunmaya başladı.

TGRT Haber Muhabiri Nermin Geyik'in haberine göre damat adaylarından istenen şartlara vatandaşların tepkisi ise hayli şaşırttı.

Mikrofon tutulan evlilik çağındaki kızların hemen hepsi ailelerinin kendilerine güven duyduğunu belirtirken damat adaylarında ise iki görüş öne çıkıyor.

Bazı erkekler test isteğinin kendilerini rencide edeceğini savunurken kimileri de kız babalarının hassasiyetini normal buluyor.