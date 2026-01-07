İslam Memiş'ten altın alacaklara kritik uyarı: Artık lazerle takip edilecek!

Altın alışverişinde nakit döneminin sona ermesine ilişkin TGRT Haber canlı yayınına açıklama yapan Finans Analisti İslam Memiş, "30 bin liranın üzerindeki alışverişler için geçerli olan bu uygulama zaten 2025 yılından beri var. önemli olan konu kıymetli madenler için takip sistemi olması. bu ürünlere lazerle bir işaret konulacak ve tüm basılan altınlar üzerinde bir takip sistemi olacak. bu şekilde Türkiye'deki altın trafiği daha net takip edilecek" dedi.

Kayıt dışı ve yastık altı ile mücadele için çok önemli bir gelişme olduğunu vurgulayan İslam Memiş, "30 bin liranın üzerindeki tüm alışverişlerde bankadan havale ya da kredi kartı ile alım yapabilecekler. işçilikli altınlar da kapsam dışında olacak. bu karar sektör ve vatandaşlar açısından olumlu. 1 kg'a kadar altın alacaksanız ağır paralar taşımanıza gerek yok. elinizde de fatura olacak ve para taşıma yükü ortadan kalkacak. Yastık altında altını olanlar için ilgilendiren bir konu yok. bundan sonrası için geçerli olacak bir uygulama" dedi.