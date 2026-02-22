Zorbalığa uğrayan Punch'ın intikamını yapay zeka aldı! Ünlü maymun zorba arkadaşlarını feci dövdü

Kategoriler
Japonya’da bir hayvanat bahçesinde yaşayan, annesi tarafından kabul edilmeyen ve yanında taşıdığı peluş oyuncağı annesi sanan maymun Punch izleyenlerin yüreğini dağlamıştı.
Son görüntüsüyle hayvanat bahçesindeki diğer maymunlar tarafından zorbalığa uğrayan Punch'a yapay zeka ile el atıldı. Hazırlanan videoda Punch'ın kendisini zorbalayan tüm maymun arkadaşlarına Kung fu teknikleriyle saldırdığı görüldü. Video kısa sürede globalde viral oldu.