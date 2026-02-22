Helikopter 3 kişiyle yere çakıldı! Pilotun gerekli izinleri de yoktu

Rusya'nın doğusundaki Amur bölgesinde düşen özel bir helikopterde 3 kişi hayatını kaybetti. Amur Bölgesi Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, “Amur bölgesinde Romnensky ilçesinde kaybolan helikoptere yönelik arama çalışmaları tamamlandı. Arama kurtarma operasyonu sırasında üç kişinin cansız bedenine ulaşıldı” ifadelerine yer verildi. Doğu Sibirya Ulaştırma Savcılığı, helikopterin hayatını kaybeden pilota ait olduğunu ve söz konusu hava aracını kullanmak için gerekli izne sahip olmadığını belirtti.