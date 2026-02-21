TOKİ Bursa kura sonuçları ilçe ilçe belli oldu. Bursa ili için kura çekimi 21 Şubat Cumartesi günü saat 14.00’da başladı ve tamamlandı. Atatürk Kongre Kültür Merkezi Kongre Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekimi noter huzurunda canlı yayında yapıldı. Kura çekimi işlemleri tamamlandıktan sonra isim listeleri PDF olarak erişime açılıyor. TOKİ Bursa kura sonucu ekranında vatandaşların başvuru numarası, banka numarası, ad-soyad, T.C. kimlik numarası gibi bilgiler yer alacak. TOKİ Bursa kura sonuçlarında asıl olarak yer alan adaylar, belirlenen tarihlerde belgelerini teslim etmediği durumlarda sırasıyla yedek adaylar davet edilecek. Konut sözleşmeleri imzalandıktan sonra 1 ay sonra taksit ödemeleri başlayacak. TOKİ Bursa kura çekimi canlı yayınında sonuçları takip edemeyenler ise isim listelerinden sorgulama işlemi yapabilecek. Peki TOKİ Bursa kura sonuçları 2026 nereden sorgulanır? İşte, TOKİ Bursa kura sonucu görüntüleme sayfası…

Özetle

HABERİN ÖZETİ TOKİ Bursa kura sonuçları 2026 isim listesi asıl/yedekler! TOKİ Bursa 17.225 konut kura sonuçları açıklandı mı, nereden sorgulanır? TOKİ Bursa'da 21 Şubat Cumartesi günü başlayan konut kura çekimi sonuçları e-Devlet ve TOKİ'nin resmi sitesinden açıklanacak, hak sahibi olamayanlara ise başvuru ücretleri iade edilecek. TOKİ Bursa konut kura çekimi 21 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'te başladı ve ilçelere göre devam ediyor. Kura sonuçları e-Devlet üzerinden veya talep.toki.gov.tr adresinden PDF listeleri halinde sorgulanabilecek. Bursa genelinde toplam 14 bin 275 konut hak sahiplerini bulacak. Asıl hak sahipleri, belirlenen tarihlerde belgelerini teslim ettikten bir ay sonra taksit ödemelerine başlayacak. Kura çekiminde hak sahibi olamayan vatandaşlar, 5 bin liralık başvuru ücretini 5 iş günü içinde başvuru yaptıkları bankadan geri alabilecek.

TOKİ BURSA KURA SONUÇLARI 2026 İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

TOKİ Bursa hak sahipliği kura çekimi saat 14.00’da başladı ve ilçelere göre kura çekimi işlemleri tamamlandı. Kura çekimi sona erdikten sonra isim listeleri PDF şeklinde yayınlanacak. TOKİ Bursa kura sonuçları henüz erişime açılmadı. İsim listelerinin en geç saat 18.00’a kadar paylaşılması bekleniyor.

TOKİ BURSA KURA SONUCU GÖRÜNTÜLEME EKRANI 2026

TOKİ Bursa kura sonuçları, asıl olarak belirlenen adaylara SMS veya farklı bir yöntemle bilgilendirme yapılmayacak. Sonuçlar e-Devlet üzerinden veya talep.toki.gov.tr adresinden yayımlanan isim listeleriyle sorgulanabilecek.

Kura sonuçları ekranında başvuru numarası, T.C. kimlik numarası, ad-soyad gibi bilgiler yer alacak. Sonuçlar erişime açıldıktan sonra aşağıdaki bağlantı üzerinden doğrudan sorgulama ekranına gidebilirsiniz.

TOKİ Bursa kura sonuçları ekranına giden adaylar, harita üzerinden Bursa ilini seçerek sağ bölümde bulunan “Kura sonucu” bölümünden listeleri görüntüleyebilir.

TOKİ BURSA KURA SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ (açıklandığında otomatik aktif olacaktır)

TOKİ BURSA İLÇE İLÇE KONUT DAĞILIMLARI BELLİ OLDU

Bursa Merkez, Karacabey, Gürsu, Kestel ve Nilüfer ilçelerine toplam 7 bin 550 konut yapılacak. Büyükorhan ilçesine 100 konut, Gemlik ilçesine 100 konut, İnegöl ilçesine 4 bin, İznik ilçesine 250 konut, Keles ilçesine 100 konut, Mudanya ilçesine 300 konut, Mustafakemalpaşa ilçesine 750 konut, Orhaneli ilçesine 175 konut, Orhangazi ilçesine 400 konut, Yenişehir ilçesine 500 konut yapılacak.

BU HAFTA 9 İLDE KONUTLARIN HAK SAHİPLERİ BELİRLENDİ

TOKİ 500 bin konut kampanyasında kura çekimleri il il devam ediyor. 17 Şubat Salı günü Konya ve Sakarya’da kura çekimi tamamlandı. 18 Şubat’ta Mersin ve Kırklareli kura çekimi yapılırken 19 Şubat’ta ise Diyarbakır’da 12 bin 165 konutun hak sahipleri açıklandı. Bu hafta Adana, Çanakkale, Gaziantep ve Bursa illerinde konutların hak sahipleri açıklandı. 16-22 Şubat tarihlerinde yapılan kura çekiminde 98 bin 839 konut sahibini buldu.

HAK SAHİBİ OLAMAYANLAR BAŞVURU ÜCRETİNİ GERİ ALACAK

TOKİ 500 bin konut kampanyasında asıl veya yedek olarak çıkmayan vatandaşlar, başvuru ücretlerini geri alabilecek. TOKİ’de başvuru ücreti 5 bin lira olarak belirlenirken ücretlerini yatırmayanların müracaatları geçersiz sayılmıştı. TOKİ Bursa kura çekiminde hak sahibi olamayanlar 5 bin lira başvuru ücretini, başvuru yaptıkları bankalardan 5 (beş) iş günü içinde alabilirler.