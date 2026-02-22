Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

İslam Memiş'ten altın için kritik 'satış' çıkışı! Rakam vererek uyardı: 'Ben vedalaşacağım...'

Şubat 22, 2026 11:40
1
İslam Memiş'ten altın için kritik 'satış' çıkışı! Rakam vererek uyardı: 'Ben vedalaşacağım...'

Altın 2026 yılında inişli çıkışlı bir grafik sergilerken yatırımcılar alım ve satım seviyelerini kestirmekte zorlanıyor. 

Öte yandan ekonomi piyasaları, ABD Yüksek Mahkemesi'nin Başkan Donald Trump'ın gümrük tarifelerini iptal etmesi ve Trump’ın bu karara anında %10’luk (ardından %15'e revize edilen) yeni bir vergi paketiyle rest çekmesini fiyatıyor. 

Tüm bu gelişmeler çerçevesinde değerlendirmede bulunan İslam Memiş, değeri metallerle ilgili öngörülerini paylaştı. 

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş'in tahminleri şöyle şekillendi: 

2
İslam Memiş'ten altın için kritik 'satış' çıkışı! Rakam vererek uyardı: 'Ben vedalaşacağım...'

'İKİ YOL VAR DEMİŞTİM...'

"Geçen hafta bütün piyasaları yorumlarken İran-ABD görüşmelerinin önemli olduğunu, buradan gelen haber akışlarının net bir kırılma olacağını, özellikle emtia fiyatlarında, altın ve gümüş fiyatlarında bir kırılma olacağını ifade etmiştim.

Ancak buradaki belirsizlikler devam ettiği için iki ihtimalden bahsetmiştim.

Ya aşağı kırılma ya yukarı kırılma.
 

3
altın fiyatları

GÖRÜŞMELERDEN SONUÇ ÇIKMADI 

Mesela örnek verelim, altın tarafında bir aşağı yönlü kırılmada 4800 dolar seviyesi, yukarı yönlü kırılmada da 5200 dolar seviyesinden bahsetmiştim.

Yine ons gümüş tarafında da aşağıda kırılırsa 70 dolar seviyesi yukarı kırılırsa 90 dolar seviyesi buradan bahsetmiştik.

ABD- İran görüşmelerinden bir sonuç çıkmadı.

4
İslam Memiş'ten altın için kritik 'satış' çıkışı! Rakam vererek uyardı: 'Ben vedalaşacağım...'

PİYASAYI YANILTTILAR 

Taraflar yapmış oldukları açıklamayla birlikte piyasalarda sanki bir anlaşma oldu, her şey toz liman gibi bir fiyatlama, aşağı yöne bir kırılma gördük altın ve gümüş fiyatlarında.

Ben yine sosyal medya hesabımdan ortada ben bir anlaşma göremiyorum, bir düşüş nedeni  göremiyorum açıklaması yaptım geçen hafta.

5
İslam Memiş'ten altın için kritik 'satış' çıkışı! Rakam vererek uyardı: 'Ben vedalaşacağım...'

ONLAR KAZANIYOR, VATANDAŞ BATIYOR 
 

Tamamen bir manipülasyon fiyatlaması gerçekleşmiş oldu. Yine her zaman sık sık ifade ettiğim gibi yıl sonuna kadar her ay bu manipülasyon fiyatlamasını görmeye devam edeceğiz.

Ortada bir anlaşma yok. Çok güzel kazanıyorlar. Onlar kazanıyor ve güzel kumar oynuyorlar.

Ve kaldıraç işlemi yapanlar, kredi işlemleri yapanlar yine batmaya devam ediyor.

6
İslam Memiş'ten altın için kritik 'satış' çıkışı! Rakam vererek uyardı: 'Ben vedalaşacağım...'

’BİZİM 2026 STRATEJİMİZ DEĞİŞMEDİ’

Ama bizim penceremizden 2026 yılıyla alakalı stratejimiz aynı hiç değişmedi.

1 Ocak tarihi itibariyle planımız neyse planımıza sadık bir şekilde kalarak yılı bitireceğiz.

2026 yılındaki şampiyonum altın ve gümüş değil. 2026 yılındaki şampiyonum borsa ve bitcoin.

 

7
borsa

SATIŞLAR TEKNİK OLARAK BİTTİ Mİ?

Bu tarafta planımızda bir değişiklik yok.

Yeni rekorlar göreceğiz mi? Evet.

15.000 puan seviyesini göreceğiz.

16.000 puan seviyesini göreceğiz.

Peki, benim istediğim satışlar teknik olarak bitti mi?

Hayır.
 

8
borsa

‘DİKKAT SATIŞLAR DAHA BİTMEDİ’

Şimdi 13.500 puan seviyesi, burada güçlü bir destek seviyesi ve onun aşağısında da alanlarımız var.

O yüzden ilk önce 13.500 puan seviyesini güçlü destek seviyesi olarak takip edeceğimi söyleyeceğim ama aşağıda dediğim gibi alanlarımız var.

Yani benim nazarımda o teknik düzeltmeler, kar satışları daha bitmedi.

9
altın fiyatları

ALTINDA NE BEKLİYORUZ?

Uluslararası piyasalarda ons altın 
5097 dolar seviyesinden haftalık bir kapanış yaptı.

Yukarıda kritik direnç seviyemiz var bizim, 5200 dolar seviyesi.

Devamında 5600 dolar seviyesi. Ana trendimiz, asıl noktamız 6000 dolar seviyesi.

10
gram altın

ALTINDA DÜŞÜŞLER KALICI DEĞİL

6000 dolar seviyesine kadar sessizce kenarda beklemeye devam edeceğiz.

Yine sosyal medya hesaplarımda paylaştığım gibi benim bu Ramazan ayı içerisinde odaklandığım tek bir nokta var.

Orta Doğu, İran.
 
Yüzde 2 civarında on saltın tarafında yükseliş görünce gram altın TL fiyatı da kapalı çarşıda fiziki altın 7.431 lira seviyesine geldi.

7.260 lira altına düşüşler kalıcı değil uyarılarım vardı. Bu düşüncelerim geçerli

 

11
İslam Memiş'ten altın için kritik 'satış' çıkışı! Rakam vererek uyardı: 'Ben vedalaşacağım...'

ONS ALTIN VE GRAM ALTIN İÇİN HEDEF NOKTA VERDİ

Yine onsaltın tarafındaki 6 bin dolar seviyesini beklemeye devam ettiğim için Kram altında da yine 10 bin lira seviyesine odaklandık.

Sessizce beklemeye devam ediyoruz.

Benim nazarımda düşüş yok.

Benim nazarımda düşüşleri bir alım fırsatı olarak değerlendirmek var.

Elimdeki mala sahip çıkıyorum.

Yine sırf stratejim yükseliş yönlü olduğu için.
 

12
altın İslam Memiş

‘ALTINLA ALTI BİN DOLARDA VEDALAŞIRIM’
 

Yılın, bakın altını çizdirek söylüyorum, yılın ilk yarısına kadar 6 bin dolar seviyesinde beklemeye devam ediyorum.

Ne zaman ki 6 bin dolar seviyesi gelir, oradan ben altınla vedalaşır, orada gerçek varlıklar satın alırım.

O yüzden 6 bin dolar seviyesi ne zaman görülürse benim altınla vedalaşma sürem orada dolmuştur ve orada ben altınla vedalaşırım.

Ondan sonra düşüş yönlü 4 bin dolar seviyesine odaklanırım.”

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.