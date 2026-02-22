İslam Memiş'ten altın için kritik 'satış' çıkışı! Rakam vererek uyardı: 'Ben vedalaşacağım...'

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Altın 2026 yılında inişli çıkışlı bir grafik sergilerken yatırımcılar alım ve satım seviyelerini kestirmekte zorlanıyor.
Öte yandan ekonomi piyasaları, ABD Yüksek Mahkemesi'nin Başkan Donald Trump'ın gümrük tarifelerini iptal etmesi ve Trump’ın bu karara anında %10’luk (ardından %15'e revize edilen) yeni bir vergi paketiyle rest çekmesini fiyatıyor.
Tüm bu gelişmeler çerçevesinde değerlendirmede bulunan İslam Memiş, değeri metallerle ilgili öngörülerini paylaştı.
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş'in tahminleri şöyle şekillendi:
'İKİ YOL VAR DEMİŞTİM...'
"Geçen hafta bütün piyasaları yorumlarken İran-ABD görüşmelerinin önemli olduğunu, buradan gelen haber akışlarının net bir kırılma olacağını, özellikle emtia fiyatlarında, altın ve gümüş fiyatlarında bir kırılma olacağını ifade etmiştim.
Ancak buradaki belirsizlikler devam ettiği için iki ihtimalden bahsetmiştim.
Ya aşağı kırılma ya yukarı kırılma.
GÖRÜŞMELERDEN SONUÇ ÇIKMADI
Mesela örnek verelim, altın tarafında bir aşağı yönlü kırılmada 4800 dolar seviyesi, yukarı yönlü kırılmada da 5200 dolar seviyesinden bahsetmiştim.
Yine ons gümüş tarafında da aşağıda kırılırsa 70 dolar seviyesi yukarı kırılırsa 90 dolar seviyesi buradan bahsetmiştik.
ABD- İran görüşmelerinden bir sonuç çıkmadı.
PİYASAYI YANILTTILAR
Taraflar yapmış oldukları açıklamayla birlikte piyasalarda sanki bir anlaşma oldu, her şey toz liman gibi bir fiyatlama, aşağı yöne bir kırılma gördük altın ve gümüş fiyatlarında.
Ben yine sosyal medya hesabımdan ortada ben bir anlaşma göremiyorum, bir düşüş nedeni göremiyorum açıklaması yaptım geçen hafta.
ONLAR KAZANIYOR, VATANDAŞ BATIYOR
Tamamen bir manipülasyon fiyatlaması gerçekleşmiş oldu. Yine her zaman sık sık ifade ettiğim gibi yıl sonuna kadar her ay bu manipülasyon fiyatlamasını görmeye devam edeceğiz.
Ortada bir anlaşma yok. Çok güzel kazanıyorlar. Onlar kazanıyor ve güzel kumar oynuyorlar.
Ve kaldıraç işlemi yapanlar, kredi işlemleri yapanlar yine batmaya devam ediyor.
’BİZİM 2026 STRATEJİMİZ DEĞİŞMEDİ’
Ama bizim penceremizden 2026 yılıyla alakalı stratejimiz aynı hiç değişmedi.
1 Ocak tarihi itibariyle planımız neyse planımıza sadık bir şekilde kalarak yılı bitireceğiz.
2026 yılındaki şampiyonum altın ve gümüş değil. 2026 yılındaki şampiyonum borsa ve bitcoin.
SATIŞLAR TEKNİK OLARAK BİTTİ Mİ?
Bu tarafta planımızda bir değişiklik yok.
Yeni rekorlar göreceğiz mi? Evet.
15.000 puan seviyesini göreceğiz.
16.000 puan seviyesini göreceğiz.
Peki, benim istediğim satışlar teknik olarak bitti mi?
Hayır.
‘DİKKAT SATIŞLAR DAHA BİTMEDİ’
Şimdi 13.500 puan seviyesi, burada güçlü bir destek seviyesi ve onun aşağısında da alanlarımız var.
O yüzden ilk önce 13.500 puan seviyesini güçlü destek seviyesi olarak takip edeceğimi söyleyeceğim ama aşağıda dediğim gibi alanlarımız var.
Yani benim nazarımda o teknik düzeltmeler, kar satışları daha bitmedi.
ALTINDA NE BEKLİYORUZ?
Uluslararası piyasalarda ons altın
5097 dolar seviyesinden haftalık bir kapanış yaptı.
Yukarıda kritik direnç seviyemiz var bizim, 5200 dolar seviyesi.
Devamında 5600 dolar seviyesi. Ana trendimiz, asıl noktamız 6000 dolar seviyesi.
ALTINDA DÜŞÜŞLER KALICI DEĞİL
6000 dolar seviyesine kadar sessizce kenarda beklemeye devam edeceğiz.
Yine sosyal medya hesaplarımda paylaştığım gibi benim bu Ramazan ayı içerisinde odaklandığım tek bir nokta var.
Orta Doğu, İran.
Yüzde 2 civarında on saltın tarafında yükseliş görünce gram altın TL fiyatı da kapalı çarşıda fiziki altın 7.431 lira seviyesine geldi.
7.260 lira altına düşüşler kalıcı değil uyarılarım vardı. Bu düşüncelerim geçerli
ONS ALTIN VE GRAM ALTIN İÇİN HEDEF NOKTA VERDİ
Yine onsaltın tarafındaki 6 bin dolar seviyesini beklemeye devam ettiğim için Kram altında da yine 10 bin lira seviyesine odaklandık.
Sessizce beklemeye devam ediyoruz.
Benim nazarımda düşüş yok.
Benim nazarımda düşüşleri bir alım fırsatı olarak değerlendirmek var.
Elimdeki mala sahip çıkıyorum.
Yine sırf stratejim yükseliş yönlü olduğu için.
‘ALTINLA ALTI BİN DOLARDA VEDALAŞIRIM’
Yılın, bakın altını çizdirek söylüyorum, yılın ilk yarısına kadar 6 bin dolar seviyesinde beklemeye devam ediyorum.
Ne zaman ki 6 bin dolar seviyesi gelir, oradan ben altınla vedalaşır, orada gerçek varlıklar satın alırım.
O yüzden 6 bin dolar seviyesi ne zaman görülürse benim altınla vedalaşma sürem orada dolmuştur ve orada ben altınla vedalaşırım.
Ondan sonra düşüş yönlü 4 bin dolar seviyesine odaklanırım.”