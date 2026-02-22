İslam Memiş'ten altın için kritik 'satış' çıkışı! Rakam vererek uyardı: 'Ben vedalaşacağım...'

ALTINDA DÜŞÜŞLER KALICI DEĞİL

6000 dolar seviyesine kadar sessizce kenarda beklemeye devam edeceğiz.

Yine sosyal medya hesaplarımda paylaştığım gibi benim bu Ramazan ayı içerisinde odaklandığım tek bir nokta var.



Orta Doğu, İran.



Yüzde 2 civarında on saltın tarafında yükseliş görünce gram altın TL fiyatı da kapalı çarşıda fiziki altın 7.431 lira seviyesine geldi.

7.260 lira altına düşüşler kalıcı değil uyarılarım vardı. Bu düşüncelerim geçerli