Selimiye Camii çevresinde sular taştı, ortaya çıkan manzara Sultanahmet'i aratmadı

Edirne'nin simgelerinden Selimiye Camii çevresinde meydana gelen su taşkınları, ortaya ilginç manzaralar çıkardı. Geçtiğimiz yıllarda da benzer olaylara sahne olan bölgede sular altında kalan tarlalar, tarihi caminin ihtişamlı siluetini sulara yansıttı.
Su basan tarlalardan bakıldığında caminin silueti, Sultanahmet Camii’ni andıran görüntüler oluşturdu. Bölgede etkili olan yağışlar ve nehir debilerindeki artış nedeniyle tarım arazilerinde su birikintileri oluşurken, ortaya çıkan yansıma görüntüleri dikkat çekti. Yetkililer bölgede su seviyesini yakından takip ederken, çiftçiler taşkın sularının ekili alanlara zarar verme ihtimalinden endişe duyduklarını ifade etti.