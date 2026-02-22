Kaza değil cinayete teşebbüs! Çarptığı kadını metrelerce havaya fırlattı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir otomobil, yol kenarında yürüyen kadına çarptı. Kadının metrelerce havada savrulduğu feci kazada otomobil park halinde 2 otomobile çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın öğretmen, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.