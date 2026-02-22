Ne polis, ne yasak dinlediler! Su altında kalan köprüden yürüyerek geçtiler

Edirne'de yağışların ardından Yalnız Göz Köprüsü suyla kaplanan. Polis vatandaşları köprüyü kullanmaması yönünde uyarırken, iki kişi, köprünün kenarından yürüyerek karşıya geçti. O anlar çevrede endişeye sebep oldu.

Edirne'de etkili olan yağışlar nedeniyle Yalnız Göz Köprüsü'nün bir bölümü sular altında kaldı. Nehirden akan su su seviyesinin yükselmesi nedeniyle köprünün bir kısmı kullanıma kapatıldı. Ancak şehir merkezine geçmek isteyen iki vatandaş polis ekiplerinin uyarılarına rağmen köprünün kanat kısmından yürüyerek karşıya geçmeye çalıştı. Şahıslar suya düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, endişe dolu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.