Hatay'da konteyner kentteki saldırının detayları ortaya çıktı! Katil zanlısı belediye müdürü hakkında çocuk istismarı iddiası

Kırıkhan Belediyesi'nde görevli Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Demir, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Mavi Hilal Konteyner kentte yaşayan Yıldırım ailesinin yaşadığı konteynere kurşun yağdırdı.
Olayın ardından belediye binasına geçen Mehmet Demir, husumetli olduğu zabıta personeline 3 el ateş etti ve kurşunlar belediye aracına isabet etti. Silahlı saldırıda; anne Cemile Yıldırım yaşamını yitirirken 45 yaşındaki baba Hüseyin Yıldırım ve kızı Melike Yıldırım ise ağır yaralandı.
Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralılar hastaneye sevk edildi.
Baba Hüseyin Yıldırım'ın gece saatlerinde kalbinin 2 kez durduğu, sağlık personellerinin müdahaleleriyle yaşama tutunduğu ve cerrahi yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Olayda ağır yaralanan ve ameliyatı tamamlanan Melike Yıldırım'ın ameliyattan çıktığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Olayın şüphelisi Mehmet Demir'in olay yerinden kaçtığı aracı Alabeyli Mahallesi'nde bırakarak, başka vatandaşa ait araçla İskenderun'a kaçtığı ve orada saklandığı tespit edildi. Şüpheli şahıs Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonda olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın sevk edildiği mahkemece tutuklandığı öğrenildi.
Katil zanlısı Mehmet Demir'in 4 yıl önce Hüseyin Yıldırım'a gıda yardımı yaptığı sırada, ailenin o tarihte 6 yaşında olan kızları M.D.Y.'yi taciz ettiği ileri sürüldü.
Olay nedeniyle ailenin şikayeti üzerine şüpheli hakkında dava açıldı. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheli, dün davanın duruşmasına katıldı. Katil zanlısının olay sırasında yanında bulunan ve tanık olarak gösterdiği zabıta memuru da duruşmaya gelmedi.