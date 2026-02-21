Menü Kapat
 Selahattin Demirel

Hatay'da konteyner kentteki saldırının detayları ortaya çıktı! Katil zanlısı belediye müdürü hakkında çocuk istismarı iddiası

Hatay'da konteyner kenti iftar vakti basarak aynı aileden 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan katil zanlısı ve olay hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Zanlının, Kırıkhan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Demir olduğu belirlenirken ve saldırdığı aileyle "çocuk istismarı" nedeniyle davalık olduğu öne sürüldü.

Kırıkhan Belediyesi'nde görevli Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Demir, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Mavi Hilal Konteyner kentte yaşayan Yıldırım ailesinin yaşadığı konteynere kurşun yağdırdı.

Kırıkhan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Demir, Yıldırım ailesinin konteynerine silahlı saldırı düzenledi.
Saldırıda anne Cemile Yıldırım yaşamını yitirirken, baba Hüseyin Yıldırım ve kızı Melike Yıldırım ağır yaralandı.
Demir, olay sonrası belediye binasına da ateş açtıktan sonra kaçarken yakalanarak tutuklandı.
Olayın, zanlının 4 yıl önce ailenin kızını taciz ettiği iddialarıyla ilgili davanın duruşmasının ardından gerçekleştiği belirtildi.
AYNI AİLEDEN 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ AĞIR YARALI

Olayın ardından belediye binasına geçen Mehmet Demir, husumetli olduğu zabıta personeline 3 el ateş etti ve kurşunlar belediye aracına isabet etti. Silahlı saldırıda; anne Cemile Yıldırım yaşamını yitirirken 45 yaşındaki baba Hüseyin Yıldırım ve kızı Melike Yıldırım ise ağır yaralandı.

Hatay'da konteyner kentteki saldırının detayları ortaya çıktı! Katil zanlısı belediye müdürü hakkında çocuk istismarı iddiası

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralılar hastaneye sevk edildi.

Hatay'da konteyner kentteki saldırının detayları ortaya çıktı! Katil zanlısı belediye müdürü hakkında çocuk istismarı iddiası

Baba Hüseyin Yıldırım'ın gece saatlerinde kalbinin 2 kez durduğu, sağlık personellerinin müdahaleleriyle yaşama tutunduğu ve cerrahi yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Olayda ağır yaralanan ve ameliyatı tamamlanan Melike Yıldırım'ın ameliyattan çıktığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Hatay'da konteyner kentteki saldırının detayları ortaya çıktı! Katil zanlısı belediye müdürü hakkında çocuk istismarı iddiası

YAKALANDI

Olayın şüphelisi Mehmet Demir'in olay yerinden kaçtığı aracı Alabeyli Mahallesi'nde bırakarak, başka vatandaşa ait araçla İskenderun'a kaçtığı ve orada saklandığı tespit edildi. Şüpheli şahıs Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonda olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın sevk edildiği mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

Hatay'da konteyner kentteki saldırının detayları ortaya çıktı! Katil zanlısı belediye müdürü hakkında çocuk istismarı iddiası

ÇOCUK İSTİSMARI İDDİASI

Katil zanlısı Mehmet Demir'in 4 yıl önce Hüseyin Yıldırım'a gıda yardımı yaptığı sırada, ailenin o tarihte 6 yaşında olan kızları M.D.Y.'yi taciz ettiği ileri sürüldü.

Olay nedeniyle ailenin şikayeti üzerine şüpheli hakkında dava açıldı. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheli, dün davanın duruşmasına katıldı. Katil zanlısının olay sırasında yanında bulunan ve tanık olarak gösterdiği zabıta memuru da duruşmaya gelmedi.

