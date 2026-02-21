Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Hatay'da iftar kana bulandı! Aileye silahlı saldırı: Karı koca öldü, kızları yoğun bakımda

Hatay'da konteyner kentte iftar vakti katliam yaşandı. Silahına sarılan bir şahıs, husumetli olduğu Yıldırım ailesine kurşun yağdırdı. Saldırıda karı koca hayatını kaybederken, ağır yaralanan kızlarının yaşam mücadelesi devam ediyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.02.2026
saat ikonu 05:48
|
GÜNCELLEME:
21.02.2026
saat ikonu 05:59

Hatay'ın ilçesinde iftar vakti kanlı bir saldırı düzenlendi. Karataş Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte yaşayan Hüseyin Yıldırım ve ailesi, iftar vaktinde konteynerde oldukları sırada silahlı saldırıya uğradı.

Hatay'da iftar kana bulandı! Aileye silahlı saldırı: Karı koca öldü, kızları yoğun bakımda

0:00 84
HABERİN ÖZETİ

Hatay'da iftar kana bulandı! Aileye silahlı saldırı: Karı koca öldü, kızları yoğun bakımda

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iftar vaktinde Yıldırım ailesine düzenlenen silahlı saldırıda anne ve baba hayatını kaybederken, kızları yaşam mücadelesi veriyor ve polis zanlıyı arıyor.
Hatay Kırıkhan'da iftar vaktinde Yıldırım ailesine konteynerde silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda anne Cemile Yıldırım olay yerinde, baba Hüseyin Yıldırım ise hastanede hayatını kaybetti.
Kızları Melike Yıldırım ağır yaralı olarak yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.
Saldırının, ailenin husumetlisi olduğu öğrenilen M.D. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.
Şüpheli M.D. kaçtı ve polis tarafından yakalama çalışmaları sürdürülüyor.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

ANNE OLAY YERİNDE CAN VERDİ

M.D. isimli şahıs tarafından husumetli olduğu öğrenilen Yıldırım ailesine düzenlenen saldırıda; anne Cemile Yıldırım (40) olay yerinde yaşamını yitirirken, 45 yaşındaki baba Hüseyin Yıldırım ve kızı Melike Yıldırım ise ağır yaralandı.

Hatay'da iftar kana bulandı! Aileye silahlı saldırı: Karı koca öldü, kızları yoğun bakımda

Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralılar hastaneye sevk edildi.

Hatay'da iftar kana bulandı! Aileye silahlı saldırı: Karı koca öldü, kızları yoğun bakımda

BABA DA ÖLDÜ, KIZI YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Hastane de yapılan tüm müdahalelere rağmen baba Hüseyin Yıldırım hayatını kaybetti. Vefat eden çiftin evlatları Melike'nin ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Baba Hüseyin Yıldırım'ın son sözlerinin ise iftar vaktinde konteynerde M.D. tarafından silahlı saldırıya uğradıklarını söylediği olduğu öğrenildi.

POLİS KATİL ZANLISINI ARIYOR

Polis ekiplerinin, düzenlendikten sonra kaçan şüpheli M.D. isimli şahsı yakalamak için başlattığı çalışmalar sürdürüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Silah sesiyle birlikte herkes sokağa çıktı! 23 yaşındaki genci görenler dehşete düştü
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Oğlunu öldürdüğü babaya cezaevinden mektup! Katilin ifadeleri şoke etti
ETİKETLER
#silahlı saldırı
#cinayet
#kırıkhan
#konteyner kent
#Acı Haber
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.