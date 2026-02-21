Hatay'da iftar kana bulandı! Aileye silahlı saldırı: Karı koca öldü, kızları yoğun bakımda

Kategoriler
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iftar vakti kanlı bir saldırı düzenlendi. Karataş Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte yaşayan Hüseyin Yıldırım ve ailesi, iftar vaktinde konteynerde oldukları sırada silahlı saldırıya uğradı.
M.D. isimli şahıs tarafından husumetli olduğu öğrenilen Yıldırım ailesine düzenlenen saldırıda; anne Cemile Yıldırım (40) olay yerinde yaşamını yitirirken, 45 yaşındaki baba Hüseyin Yıldırım ve kızı Melike Yıldırım ise ağır yaralandı.
Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralılar hastaneye sevk edildi.
Hastane de yapılan tüm müdahalelere rağmen baba Hüseyin Yıldırım hayatını kaybetti. Vefat eden çiftin evlatları Melike'nin ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.
Baba Hüseyin Yıldırım'ın son sözlerinin ise iftar vaktinde konteynerde M.D. tarafından silahlı saldırıya uğradıklarını söylediği olduğu öğrenildi.
Polis ekiplerinin, silahlı saldırı düzenlendikten sonra kaçan şüpheli M.D. isimli şahsı yakalamak için başlattığı çalışmalar sürdürüyor.