Silah sesiyle birlikte herkes sokağa çıktı! 23 yaşındaki genci görenler dehşete düştü

Hakkari'de silah sesini duyan vatandaşlar, sokağa çıkınca korkunç bir manzarayla karşı karşıya kaldı. Silahla başından vurulmuş halde bulunan 23 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Silah sesiyle birlikte herkes sokağa çıktı! 23 yaşındaki genci görenler dehşete düştü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.02.2026
saat ikonu 09:58
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
saat ikonu 09:58

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün dehşete düşüren bir olay yaşandı. Silah sesi duyan vatandaşlar, kontrole çıktıklarında yol kenarında bir kişinin kanlar içinde yattığını gördü.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Durumu bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, başından silahla vurulduğu belirlenen kişinin 23 yaşındaki Ferhat Gezen olduğu tespit edildi.

Silah sesiyle birlikte herkes sokağa çıktı! 23 yaşındaki genci görenler dehşete düştü

Kanlar içindeki Gezen ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Gezen, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Silah sesiyle birlikte herkes sokağa çıktı! 23 yaşındaki genci görenler dehşete düştü

İNTİHAR MI YOKSA CİNAYET Mİ?

Gezen'in cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Hakkari Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Olayı haber alan gencin yakınları hastane önünde yoğunluk oluştururken, polis ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Olayın intihar mı yoksa saldırı mı olduğunun tespiti için başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor.

