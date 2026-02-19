Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

İşadamı 'nüfusuma almam' demişti, Yargıtay son sözü söyledi! Küçük Tuana 300 milyonluk servete ortak oldu

İşadamı İsmail Hakkı Bekiroğlu'nun 11 yıl önce yaşadığı evlilik dışı ilişkinden dünyaya gelen kızı Tuana ve annesinin hukuk mücadelesinde Yargıtay son noktayı koydu. Açılan dava sonucu Tuana, babası Bekiroğlu'nun nüfusuna geçti ve 300 milyon liralık mirasa ortak oldu.

İşadamı 'nüfusuma almam' demişti, Yargıtay son sözü söyledi! Küçük Tuana 300 milyonluk servete ortak oldu
İzmir'de yaşayan yüksek mimar ve inşaat şirketi sahibi 70 yaşındaki işadamı İsmail Hakkı Bekiroğlu, 11 yıl önce bekâr olan ev kadını N.A.'yla evlilik dışı ilişki yaşadı. Bu birliktelikten hamile kalan kadın 2015'te bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Kızının doğumundan sonra işadamı görüşmeyi kabul etse de nüfusuna geçirmeyi reddetti. Bunun üzerine N.A. avukat Varol Turbay aracılığıyla mahkemeye başvurarak açtı.

İşadamı 'nüfusuma almam' demişti, Yargıtay son sözü söyledi! Küçük Tuana 300 milyonluk servete ortak oldu

DNA TESTİ YAPILDI, BİYOLOJİK BABASI ÇIKTI

İzmir 8. Aile Mahkemesi'nde görülen davada yaptırılan DNA testinde, Bekiroğlu, Tuana'nın yüzde 99.9 oranında biyolojik babası çıktı. Mahkeme, küçük kıza aylık 7 bin 500 lira , doğumundan önce ve 6'şar haftalık bakımı nedeniyle 15 bin lira da maddi tazminata hükmetti.

İşadamı 'nüfusuma almam' demişti, Yargıtay son sözü söyledi! Küçük Tuana 300 milyonluk servete ortak oldu

Evliliği devam eden ve 2 çocuğu bulunan Bekiroğlu, önceki yerel mahkeme kararına, ardından da bölge adliye mahkemesi kararına itiraz ederek dosyayı Yargıtay'a taşıdı.

300 MİLYONLUK SERVETE ORTAK

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi'nden gelen dosyayı inceledi. Bölge Adliye Mahkemesi kararının kanuna uygun olduğu, Bekiroğlu'nun yaptığı itiraz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı ifade edildi.

Bu nedenle istinaf kararı onandı. Tuana, bu kararla gayrimenkul zengini babasının 300 milyon liralık mirasına da ortak oldu.
Karar böylece kesinleşmiş oldu. Ayrıca Yargıtay kararıyla 15 bin lira olan doğum parasının, işadamı Bekiroğlu tarafından ödenmesi de onandı.

