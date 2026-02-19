Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 Özge Sönmez

Aydın'da inanılmaz olay! 1 hafta damda yaşam mücadelesi verdi: Tesadüfen fark edildi

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde inanılmaz bir olay yaşandı. Günlerdir devam eden sağanak yağışların sele dönüşmesiyle bir vatandaş evinin damında mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaş muhtar tarafından tesadüfen fark edildi, ekipler jandarma helikopteri ile kurtarıldı. Vatandaşın tam bir haftadır damda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.02.2026
08:26
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
08:29

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından Ege, Marmara, Akdeniz ve Karadeniz'de sağanak yağışlar etkisini gösterdi. Yaşanan yağışlar her geçen gün şiddetini arttırdı, birçok il sular altında kaldı. Yağışların sele dönüşmesiyle birçok ev ve iş yeri kullanılamaz hale geldi. O illerin başında gelen 'da ise çok ilginç bir olay yaşandı.

Aydın'da inanılmaz olay! 1 hafta damda yaşam mücadelesi verdi: Tesadüfen fark edildi

TESADÜFEN FARK EDİLDİ

Kasaplar mevkiinde hayvanlarını korumak amacıyla damda bekleyen Abdullah Öpöz, Büyük Menderes Nehri'nin su seviyesinin hızla yükselmesi ve yaşanan taşkın üzerine mahsur kaldı. Mahallede incelemelerde bulunan Bıyıklı Mahalle Muhtarı Mustafa Turgan, Öpöz'ün damda mahsur kaldığını fark etti.

Aydın'da inanılmaz olay! 1 hafta damda yaşam mücadelesi verdi: Tesadüfen fark edildi

TAM BİR HAFTA DAMDA KALMIŞ

Durumu vakit kaybetmeden AFAD ve jandarma ekiplerine bildiren muhtarın ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Karadan ulaşımın mümkün olmaması nedeniyle kurtarma çalışması havadan gerçekleştirildi. Olay yerine yönlendirilen Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'na ait helikopterle bulunduğu noktadan alınan Öpöz, sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi. Vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Aydın'da inanılmaz olay! 1 hafta damda yaşam mücadelesi verdi: Tesadüfen fark edildi

Çevresi tamamen sularla kaplanan Öpöz'ün yardım talebinde bulunacak imkan bulamadığı ve yaklaşık bir hafta boyunca damda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

