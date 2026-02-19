Aydın'da inanılmaz olay! 1 hafta damda yaşam mücadelesi verdi: Tesadüfen fark edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından Ege, Marmara, Akdeniz ve Karadeniz'de sağanak yağışlar etkisini gösterdi. Yaşanan yağışlar her geçen gün şiddetini arttırdı, birçok il sular altında kaldı. Yağışların sele dönüşmesiyle birçok ev ve iş yeri kullanılamaz hale geldi. O illerin başında gelen Aydın'da ise çok ilginç bir olay yaşandı.

TESADÜFEN FARK EDİLDİ

Kasaplar mevkiinde hayvanlarını korumak amacıyla damda bekleyen Abdullah Öpöz, Büyük Menderes Nehri'nin su seviyesinin hızla yükselmesi ve yaşanan taşkın üzerine mahsur kaldı. Mahallede incelemelerde bulunan Bıyıklı Mahalle Muhtarı Mustafa Turgan, Öpöz'ün damda mahsur kaldığını fark etti.

TAM BİR HAFTA DAMDA KALMIŞ

Durumu vakit kaybetmeden AFAD ve jandarma ekiplerine bildiren muhtarın ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Karadan ulaşımın mümkün olmaması nedeniyle kurtarma çalışması havadan gerçekleştirildi. Olay yerine yönlendirilen Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'na ait helikopterle bulunduğu noktadan alınan Öpöz, sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi. Vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çevresi tamamen sularla kaplanan Öpöz'ün yardım talebinde bulunacak imkan bulamadığı ve yaklaşık bir hafta boyunca damda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.