3. Sayfa
Oğlunu öldürdüğü babaya cezaevinden mektup! Katilin ifadeleri şoke etti

Kocaeli'de 2023 yılında 16 yaşındaki Rıdvan Saygın, 17 yaşındaki Ö.A. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Katilin cezaevinden Saygın'ın babasına mektup gönderdiği ortaya çıktı.

Oğlunu öldürdüğü babaya cezaevinden mektup! Katilin ifadeleri şoke etti
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 23 Ekim 2023'te meydana gelen olayda; iki grup arasında çıkan kavgada 16 yaşındaki Rıdvan Saygın kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

Oğlunu öldürdüğü babaya cezaevinden mektup! Katilin ifadeleri şoke etti

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan 8 şüpheliden Ö.A. (17) tutuklanırken; S.Ü., T.Y.E., A.K., B.Ç., H.İ., A.K.Ç. ve A.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Oğlunu öldürdüğü babaya cezaevinden mektup! Katilin ifadeleri şoke etti

BABASINA CEZAEVİNDEN MEKTUP GÖNDERDİ

Sanık Ö.A.'nın, tutuklu bulunduğu cezaevinden farklı zamanlarda baba Şenol Saygın'a iki gönderdiği öğrenildi. Ö.A. gönderdiği bir mektupta şu ifadelere yer verdi:

Oğlunu öldürdüğü babaya cezaevinden mektup! Katilin ifadeleri şoke etti

"BEN CEZAMI ÇEKMEYE RAZIYIM"

"Selamünaleyküm. Konuya giriyorum direkt. Bakın, ben sizden şikayeti çekmenizi ya da farklı bir şey istemiyorum. Ben size oğlunuzu yaralayıp ölümüne neden olan insanı söyleyeceğim: A.K.Ç. Ben bu mektubu yazarken mahkemede gerçekleri söylemek üzere dilekçe veriyor olacağım. Ben oğlunuzu bacağından yaraladım. Ben 1,5 senedir boş yere yatıyorum ama yatacaksam da gerçek suçlu kişilerle yatmalıyım. Ben cezamı çekmeye razıyım. Belki bu mektubu umursamazsınız ama ben yine de gerçekleri söyleyeyim. Rabbim biliyor. A.K.Ç. hiçbir yerde kolundan kimin bıçakla yaraladığını söylemiyor ama bizim evimize gidip annemle konuşup 'Kolumdan Rıdvan Saygın vurdu' diyor. Herkes biliyor da susuyor ama ben susmayacağım. Bu olayı herkesten daha çok biliyorum ama suç üstüme kalıyor. Kalbindeki darbe bana aitse ağırlaştırılmış müebbete bile razıyım. Bir tutuklu değil de 8 tutuklu olsa bu yazdığım her şeyi söylerlerdi ama dışarıda geziyorlar. Söyleyeceklerim budur. Allah rahmet eylesin."

