Ortaokulda bıçaklı kavga dehşeti! Öğrenci tedavi altına alındı

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir ortaokulda iki öğrenci arasında başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada yanında bıçak taşıyan B.A., A.B.K.'ye saldırdı. Yaralı öğrenci ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırıldı.

Ortaokulda bıçaklı kavga dehşeti! Öğrenci tedavi altına alındı
'nin ilçesinde, Bahçelievler Mahallesi Soylular 1 Sokak'ta bulunan Fatma Mustafa Hasçalık Ortaokulu'nda dehşet anları yaşandı.

Ortaokulda bıçaklı kavga dehşeti! Öğrenci tedavi altına alındı

Edinilen bilgiye göre, okulda 8. sınıf öğrencileri B.A. ile A.B.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada, B.A., yanındaki bıçak ile A.B.K.'ya saldırdı. A.B.K. vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı.

Ortaokulda bıçaklı kavga dehşeti! Öğrenci tedavi altına alındı

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılırken şüpheli B.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

