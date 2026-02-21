Bağcılar'ın Yıldıztepe Mahallesi'nde metro istasyonu çıkışında 18 yaşından küçük grubun kavgası dehşetle son buldu. 12 Şubat'ta yaşanan olayda Oğuzhan ve Taha Çöpür adlı kardeşler bir çocuğun kalabalık bir grup tarafından dövüldüğünü görünce sözel olarak uyardı. Ancak kalabalık grup , "Bu bizim meselemiz, karışmayın" diyerek cevap verdi. Darbedilen çocuk o sırada kaçarken kalabalık grup öfkesini Çöpür'e çevirdi. Bir kişi Oğuzhan Çöpür'ü 6 yerinden bıçakladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bağcılar'da dövülen çocuğu kurtarmak isterken bıçaklandı: Şimdi de tehditlerle uğraşıyor Bağcılar'ın Yıldıztepe Mahallesi'nde metro istasyonu çıkışında, 18 yaşından küçük bir grubun kavgasını ayırmaya çalışan iki kardeşten biri, kalabalık grup tarafından bıçaklandı. Olay 12 Şubat'ta yaşanmış olup, Oğuzhan ve Taha Çöpür adlı kardeşler, bir çocuğun darbedildiğini görünce müdahale etmeye çalışmışlardır. Saldırganlar, Oğuzhan Çöpür'ü 6 yerinden bıçakladıktan sonra üzerine taş atarak olay yerinden kaçmışlardır. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, kardeşlerden biri diğerini korumaya çalışmıştır. Hastaneye kaldırılan Oğuzhan Çöpür'ün tedavisi evde sürerken, aile şikayetçi olmamaları yönünde tehdit mesajları aldıklarını belirtmiştir. Oğuzhan Çöpür'ün babası Fevzi Çöpür, olaya karışanlardan birinin tutuklandığını, ikisinin ise serbest bırakıldığını ve faillerin arkasında bir destekleyici olabileceğini ifade etmiştir.

GÜVENLİK KAMERASINA DEHŞET YANSIDI

Ağabey Taha Çöpür kardeşini korumaya çalışırken saldırganlar, Oğuzhan Çöpür’ü bıçakladıktan sonra üzerine taş atarak olay yerinden kaçtı. Saldırı ve bıçaklanma anları çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

AİLE TEHDİT MESAJLARINI YAYIMLADI



Hastaneye kaldırılan ve 6 bıçak darbesi aldığı belirlenen Oğuzhan Çöpür’ün tedavisi evde sürerken, ailenin tehdit mesajları aldığı ortaya çıktı. Aile, şikayetçi olmamaları yönünde arandıklarını ve adres bilgilerinin kendilerine söylenerek baskı kurulduğunu öne sürdü. Oğuzhan Çöpür’ün ise aldığı bıçak darbeleri sonucu iç organları hasar aldı.

"BUNLARIN DESTEKLEYENİ ARKASINDA OLAN BİRİ VARDIR"

Oğuzhan Çöpür’ün babası Fevzi Çöpür, olayın ardından hastaneye gittiklerini belirterek, "Ertesi gün yine telefonlarımız çalmaya başladı. Bu çocuklar, bizi tehdit ederek aramaya başladılar. Bununla alakalı emniyetteki yetkili arkadaşlarla görüştük, onlar yardımcı oldular. İsimleri tekrar teker teker buldular. 1’i tutuklandı, 2’si serbest bırakıldı. Ama mutlaka bunların bir destekleyen, arkasında olan biri vardır. Çünkü bunlar, bir çocuğun fazlasıyla yapamayacağı işler. Bir çocuğun 18, 19, 17 yaşında bir çocuğun yapamayacağı işleri yapıyorlar. Tehditler, evimin adresini bulmak gibi şeyler. Sıkıntılı bir süreç geçirdik" dedi.

"BUNA ÜLKE OLARAK BİR YOL BULALIM"

Fevzi Çöpür, "Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne çok teşekkür ederim, hepsi özveriyle çalıştılar. Bu işin üzerine gittiler. Benim çocuğumun kardeşinin yanında olması, onun hayatta kalmasını sağladı. Çocuklarım kocaman delikanlı. 10 dakika geç geldiklerinde telefon ediyorum, ‘nerede kaldınız oğlum’ diye çünkü korkuyorum. Gecenin saat dördünde bu çocuk beni arıyor. Bunun anne babası buna sormuyor mu sen neredesin oğlum diye. Eminim ki emniyet güçleri bu işin peşine tekrar yeniden bir daha düştü, alacak götürecekler mutlaka. Bunların anne, babalarının benim çektiğim çekmeleri lazım. Buna hep beraber ülke olarak el atmamız lazım ki bir yol bulalım. Bunu sadece emniyet güçlerine yıkmak sadece savcıya yıkmakla bu iş olmaz. Anne, baba, emniyet, savcı, hakim ve devlet büyükleri en önemli görev onlara düşüyor" diye konuştu.