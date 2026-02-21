İstanbul’da İETT otobüsüne köpeği ile binen bir kadın, başka bir yolcunun "Ben köpekle seyahat etmek istemiyorum" sözü üzerine ağza almayacak hakaretler sarf etti. Sinirden çılgına dönen kadının "Seni alırım aşağıya, hava almayan beynine hava sokarım. Benim hayvanım sana zarar vermiyor." sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı.

Köpeği ile bindiği İETT otobüsünde tehditler savurmuştu! Soruşturma başlatıldı

'SAVCIYIM' SÖZLERİ YALAN ÇIKTI

Hakaretlerini sürdüren kadın, polisi çağırın sözleri üzerine "Polis benim emrimde, ben savcıyım" ifadelerini kullandı. Savcılık yaptığı açıklamada şahsın Adalet Meslek Yüksekokulu’ndan terk olduğunu açıkladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kendisini savcı olarak tanıtan şahıs hakkında ‘tehdit’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından re’sen soruşturma işlemi başlattığını duyurdu.

Savcılıktan yapılan açıklama şu şekilde:

Bir takım sosyal medya sitelerinde 21.02.2026 günü dolaşıma sokulan, toplu taşıma aracı içerisinde gerçekleştiği anlaşılan videoda Cumhuriyet Savcısı olduğunu belirten şahsın yolculardan birine yönelik sarfettiği ‘seni öldürürüm, yobaz, bundan sonra Türkiye’de barın bakalım’ şeklinde sözler sarf eden şahıs hakkında ‘tehdit’ ve ‘halkı kin ve düşmalığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından re’sen soruşturma işlemlerine başlatılan şahsın kimlik bilgileri tespit edilmiş olup Y. S. isimli şahsın Adalet Meslek Yüksekokulu’ ndan terk olduğu, halihazırda Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümünde aktif öğrenci kaydının bulunduğu ve şahsın şüpheli sıfatı ile “İşyerinden Ve Kurumdan Hırsızlık (Suça Sürüklenen Çocuk), TCK 191 Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak, Tehdit – Hakaret, Kasten Yaralama” suçlarından kaydının bulunduğu tespit edilmiştir.

