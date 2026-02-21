Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Köpeği ile bindiği İETT otobüsünde tehditler savurmuştu! Soruşturma başlatıldı

İstanbul'da belediyeye ait otobüse köpeği ile binen kadın, bir başka kadın yolcuya hakaretler yağdırdı. "Seni alırım aşağıya, hava almayan beynine hava sokarım" sözleri sosyal medyada tepki çekerken, saldırgan kadın hakkında re'sen soruşturma başlatıldı. Öte yandan savcılık yapmış olduğu açıklamada, 'savcıyım' diyerek tehditler savuran şahsın savcı olmadığını da açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Köpeği ile bindiği İETT otobüsünde tehditler savurmuştu! Soruşturma başlatıldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.02.2026
saat ikonu 14:36
|
GÜNCELLEME:
21.02.2026
saat ikonu 15:07

İstanbul’da İETT otobüsüne köpeği ile binen bir kadın, başka bir yolcunun "Ben köpekle seyahat etmek istemiyorum" sözü üzerine ağza almayacak hakaretler sarf etti. Sinirden çılgına dönen kadının "Seni alırım aşağıya, hava almayan beynine hava sokarım. Benim hayvanım sana zarar vermiyor." sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı.

Köpeği ile bindiği İETT otobüsünde tehditler savurmuştu! Soruşturma başlatıldı

0:00 56
Köpeği ile bindiği İETT otobüsünde tehditler savurmuştu! Soruşturma başlatıldı

'SAVCIYIM' SÖZLERİ YALAN ÇIKTI

Hakaretlerini sürdüren kadın, polisi çağırın sözleri üzerine "Polis benim emrimde, ben savcıyım" ifadelerini kullandı. Savcılık yaptığı açıklamada şahsın Adalet Meslek Yüksekokulu’ndan terk olduğunu açıkladı.

Köpeği ile bindiği İETT otobüsünde tehditler savurmuştu! Soruşturma başlatıldı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kendisini olarak tanıtan şahıs hakkında ‘tehdit’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından re’sen işlemi başlattığını duyurdu.

Savcılıktan yapılan açıklama şu şekilde:

Bir takım sosyal medya sitelerinde 21.02.2026 günü dolaşıma sokulan, toplu taşıma aracı içerisinde gerçekleştiği anlaşılan videoda Cumhuriyet Savcısı olduğunu belirten şahsın yolculardan birine yönelik sarfettiği ‘seni öldürürüm, yobaz, bundan sonra Türkiye’de barın bakalım’ şeklinde sözler sarf eden şahıs hakkında ‘tehdit’ ve ‘halkı kin ve düşmalığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından re’sen soruşturma işlemlerine başlatılan şahsın kimlik bilgileri tespit edilmiş olup Y. S. isimli şahsın Adalet Meslek Yüksekokulu’ ndan terk olduğu, halihazırda Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümünde aktif öğrenci kaydının bulunduğu ve şahsın şüpheli sıfatı ile “İşyerinden Ve Kurumdan Hırsızlık (Suça Sürüklenen Çocuk), TCK 191 Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak, Tehdit – , Kasten Yaralama” suçlarından kaydının bulunduğu tespit edilmiştir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
146 yıllık şömine saati görücüye çıktı! 1880 yılı yapımı saat ilgi odağı oldu
Antalya'da 22 yaşındaki gençten acı haber! Babasının feryadı yürek burkmuştu
Dondurulmuş tavukların arasına gizlemişler! Narkotik köpekleri rekor miktarda uyuşturucuyu patlattı
ETİKETLER
#köpek
#hakaret
#İETT otobüsü
#soruşturma
#savcı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.