Dondurulmuş tavukların arasına gizlemişler! Narkotik köpekleri rekor miktarda uyuşturucuyu patlattı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule Gümrük sahasında gerçekleştirdikleri operasyonlarda rekor miktarda uyuşturucu ele geçirdi. Yapılan çalışmalarda toplam 914,33 kilogram esrar yakalandı.

DONDURULMUŞ TAVUK ÜRÜNLERİ ARASINA GİZLENMİŞ

Türkiye’ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası’na gelen bir tır, alınan istihbarat çalışmalar sonucu x-ray taramasına sevk edildi. Tarama sonucunda şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine araç arama hangarına alındı. Narkotik dedektör köpekleri Thorin ve Neptün’ün de katıldığı aramada, dondurulmuş tavuk etlerinin arasına gizlenmiş vakumlu paketler içerisinde 763 paket halinde 886,366 kilogram esrar ele geçirildi.

PİKAPTA GİZLİ BÖLMELERDEN ÇIKTI

İkinci olayda ise Kapıkule’ye gelen pikap araç, yine istihbarat bilgileri doğrultusunda x-ray taramasına yönlendirildi. Şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine detaylı arama yapıldı. Narkotik köpeklerinin tepki vermesi üzerine aracın çeşitli gizli bölmelerinde yapılan kontrollerde 49 paket halinde 27,964 kilogram esrar bulundu.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İki ayrı olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.