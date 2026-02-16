Uyuşturucuyla yakalandı savunması şoke etti: Ucuzdu aldım

Kategoriler
Adana'nın Seyhan ilçesinde E.B.K.’nın uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Düzenlenen operasyonda E.B.K. gözaltına alındı.
Evde yapılan aramada 14 paket halinde toplam 409 gram taş kokain, tek pakette 0.65 gram metamfetamin, 20 adet sentetik ecza ve hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki sorgusunda E.B.K., "Ucuza bulduğum için satın aldım, kullanıcıyım. Uyuşturucu madde satışıyla işim olmaz" dediği öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.