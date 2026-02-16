Uykuda tekme atıyorsanız dikkat! Altında ciddi nörolojik hastalıklar çıkabilir

Kategoriler
Uyku esnasında veya uyanıkken istemsizce meydana gelen bacak hareketlerinin sebebi sadece uyku sorunları olmayabilir. Hatta her ne kadar masum gibi görünse bile uzmanlar bu durumun bazen beyin tümörü ya da beyin kanaması belirtisi bile olabildiğine dikkat çekiyor. Doç. Dr. Osman Özgür Yalın da uyku bozukluklarının da etkilerinin olabileceği 'Dans Eden Bacaklar Sendromu' hakkında önemli bilgiler aktardı.
Doç. Dr. Osman Özgür Yalın, halk arasında sık görülen fakat çoğu zaman fark edilmeyen bazı nörolojik hareket bozukluklarına dikkat çekerek, "Halk arasında 'Dans eden bacaklar sendromu' olarak tarif edilen bu durum, farklı hastalıkların ortak bir dışavurumu olabilir" ifadelerini kullandı.
Uykuda ortaya çıkan istemsiz bacak hareketlerinin farklı nedenlerle ortaya çıkabildiğini aktaran Doç. Dr. Osman Özgür Yalın, "Genellikle huzursuz bacak sendromu ile ilişkili olan bu durum, uykuda yarı ritmik ve tekrarlayıcı bacak hareketleriyle seyreder. Kişi çoğu zaman bunu fark etmez, şikâyet genellikle yatak partneri tarafından dile getirilir. Bazen de REM uykusunda davranış bozukluğu kaynaklı bu durum ortaya çıkabilir. Daha kaba, sert ve geniş hareketlerle seyreden bu tabloda kişi rüyalarını adeta yaşar. Tekme atma, vurma gibi davranışlar görülebilir. Bu durumun altında Parkinson hastalığı veya bazı demans türleri gibi nörodejeneratif hastalıklar bulunabilir" dedi.
Uyku apne sendromu neticesinde Dans Eden Bacaklar Sendromunun görülebildiğini ifade eden Doç. Dr. Osman Özgür Yalın, "Uykuda nefes durması, horlama, gündüz aşırı yorgunluk ve uyuklama ile seyreden uyku apnesi, istemsiz bacak hareketlerinin sık nedenlerinden biridir. Tedavi edilmediğinde inme, hipertansiyon, kalp krizi ve kalp yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir" şeklinde konuştu.
Ancak uyanıkken bu tür durumların görülmesinin altında ciddi sorunlar olabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Yalın, "Uyanıklık halinde görülen istemsiz, kıvranıcı ve dans eder gibi hareketler genellikle daha ciddi nörolojik hastalıkların habercisi olabilir. Bunlar arasında Huntington hastalığı ile beyin damar hastalıkları ve tümörler sayılabilir. Genetik geçişli, ilerleyici ve yıkıcı bir nörolojik hastalık olan Huntington, istemsiz dans benzeri hareketlerle kendini gösterebiliyor. Tedavi seçeneklerinin sınırlı olması ve ilerleyici doğası nedeniyle tanı koyulması hekimler için de oldukça zorlayıcı bir süreçtir. Ayrıca beyin damar tıkanıklıkları, kanamalar veya beyin tümörleri de nadiren benzer istemsiz hareketlere yol açabilmektedir" ifadelerini kullandı.
Doç. Dr. Osman Özgür Yalın Yalın, istemsiz bacak hareketlerinin "önemsiz" olarak görülmemesi gerektiğinin altını çizerek şu uyarıda bulundu:
"Bu hareketler bazen masum bir uyku bozukluğu, bazen de ciddi ve ilerleyici nörolojik hastalıkların ilk belirtisi olabilir. Erken tanı, hem altta yatan hastalığın kontrol altına alınması hem de hastanın yaşam kalitesinin korunması açısından büyük önem taşımaktadır."