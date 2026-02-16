Uykuda tekme atıyorsanız dikkat! Altında ciddi nörolojik hastalıklar çıkabilir

“ALTINDA CİDDİ SORUNLAR OLABİLİR”

Ancak uyanıkken bu tür durumların görülmesinin altında ciddi sorunlar olabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Yalın, "Uyanıklık halinde görülen istemsiz, kıvranıcı ve dans eder gibi hareketler genellikle daha ciddi nörolojik hastalıkların habercisi olabilir. Bunlar arasında Huntington hastalığı ile beyin damar hastalıkları ve tümörler sayılabilir. Genetik geçişli, ilerleyici ve yıkıcı bir nörolojik hastalık olan Huntington, istemsiz dans benzeri hareketlerle kendini gösterebiliyor. Tedavi seçeneklerinin sınırlı olması ve ilerleyici doğası nedeniyle tanı koyulması hekimler için de oldukça zorlayıcı bir süreçtir. Ayrıca beyin damar tıkanıklıkları, kanamalar veya beyin tümörleri de nadiren benzer istemsiz hareketlere yol açabilmektedir" ifadelerini kullandı.