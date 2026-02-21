Antalya'da 22 yaşındaki gençten acı haber! Babasının feryadı yürek burkmuştu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 16 Şubat Pazartesi günü acı bir olay yaşanmıştı. Bahçelievler Mahallesi Pamir Caddesi 138. Sokak'ta meydana gelen olayda, yapımı tamamlanmak üzere olan 5 katlı apartmanın inşaatında duvar ustası olarak çalışan 22 yaşındaki Hüseyin Demirtosun, çatı katında vincin bıraktığı malzemeleri almak istediği sırada dengesini kaybederek zemine düşmüştü.

İnşaatta aile bireyleriyle birlikte çalıştığı öğrenilen Hüseyin Demirtosun'un yakınlarının durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti. Düşme sonucu ağır yaralanan Demirtosun, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Olay sırasında şantiyede bulunan baba Şahabettin Demirtosun'un, "Oğlum, oğlum ölmeyecek, çabuk hastaneye götürün" feryadı yürekleri burkmuştu.

HASTANEDEKİ YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan Hüseyin Demirtosun, 4 günlük yaşam mücadelesinin ardından dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Demirtosun'un cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na sevk edildi. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından gencin cenazesi, babası ve yakınları tarafından bugün gözyaşları içinde teslim alındı.

Hüseyin Demirtosun'un cenazesinin Varsak Mezarlığı'nda öğle namazına müteakip defnedileceği öğrenildi.