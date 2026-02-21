Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

146 yıllık şömine saati görücüye çıktı! 1880 yılı yapımı saat ilgi odağı oldu

Binin üzerinde eski saati koleksiyonuna ekleyen 69 yaşındaki emekli makine teknisyeni Hanefi Efe, 146 yıllık şömine saatini de görücüye çıkardı. Saatin Hollanda’dan geldiğini ve şamdanları ile bir takım olduğunu söyleyen Efe, 1880 yılı yapımı saatin fiyatını da açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
146 yıllık şömine saati görücüye çıktı! 1880 yılı yapımı saat ilgi odağı oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.02.2026
saat ikonu 13:48
|
GÜNCELLEME:
21.02.2026
saat ikonu 13:48

Muğla'nın ilçesinde makine imalatı yaparken emekli olan 69 yaşındaki makine teknisyeni Hanefi Efe, 17 yıl önce Balıkesir'in ilçesine taşındı. 3,5 yıl önce Taylı Caddesi'nde dükkan açan Hanefi Efe, bir taraftan eski eşyalar satarken, bir taraftan da elektrikli ev aletleri tamiri yapıyor.

Hanefi Efe'nin 70'li yıllarda başlayan eski saat merakı, binin üzerinde köstekli, kurmalı ve otomatik saat ile koleksiyona dönüştü. Dükkanında yüzlerce saatin yanı sıra çok sayıda antika bulunduran Efe, 1880 yılı yapımı şömine saatini görücüye çıkardı.

146 yıllık şömine saati görücüye çıktı! 1880 yılı yapımı saat ilgi odağı oldu

Binin üzerinde eski saati koleksiyonuna ekleyen 3 çocuk babası Hanefi Efe'nin görücüye çıkardığı 146 yıllık şömine saati büyük ilgi gördü.

Eski saatlere gözü gibi baktığını anlatan Efe, işini severek yaptığını söyledi. Hanefi Efe, "Bu şömine saati şamdanları ile birlikte yaklaşık 30 kile geliyor. Dükkana giren herkesin dikkatini çekiyor. Fiyatı da 2 bin 500 dolar. Eski eşyaları çok seviyorum Ama saatlerin yeri bir başka. Zaten bu işi sevmeyen yapamaz" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Antalya'da 22 yaşındaki gençten acı haber! Babasının feryadı yürek burkmuştu
Futbol maçı savaş alanına döndü! Futbolcular hastanelik oldu
ETİKETLER
#fethiye
#burhaniye
#Koleksiyonerler
#Hanefi Efe
#Antika Saatler
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.