146 yıllık şömine saati görücüye çıktı! 1880 yılı yapımı saat ilgi odağı oldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde makine imalatı yaparken emekli olan 69 yaşındaki makine teknisyeni Hanefi Efe, 17 yıl önce Balıkesir'in Burhaniye ilçesine taşındı. 3,5 yıl önce Taylı Caddesi'nde dükkan açan Hanefi Efe, bir taraftan eski eşyalar satarken, bir taraftan da elektrikli ev aletleri tamiri yapıyor.

Hanefi Efe'nin 70'li yıllarda başlayan eski saat merakı, binin üzerinde köstekli, kurmalı ve otomatik saat ile koleksiyona dönüştü. Dükkanında yüzlerce saatin yanı sıra çok sayıda antika bulunduran Efe, 1880 yılı yapımı şömine saatini görücüye çıkardı.

Binin üzerinde eski saati koleksiyonuna ekleyen 3 çocuk babası Hanefi Efe'nin görücüye çıkardığı 146 yıllık şömine saati büyük ilgi gördü.

Eski saatlere gözü gibi baktığını anlatan Efe, işini severek yaptığını söyledi. Hanefi Efe, "Bu şömine saati şamdanları ile birlikte yaklaşık 30 kile geliyor. Dükkana giren herkesin dikkatini çekiyor. Fiyatı da 2 bin 500 dolar. Eski eşyaları çok seviyorum Ama saatlerin yeri bir başka. Zaten bu işi sevmeyen yapamaz" dedi.