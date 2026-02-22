Balıkesir'de art arda deprem! AFAD açıkladı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem fırtınası devam ediyor. Son olarak pazar sabahı üst üste sarsıntılar yaşandı.

Özetle

BALIKESİR'DE PEŞ PEŞE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan bilgilere göre; Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 07.40'ta 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

Hemen ardından aynı bölgede ikinci bir sarsıntı hissedildi. AFAD, saat 07.54'te 3,5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu bildirildi.

