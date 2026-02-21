Malatya deprem ile sarsıldı! AFAD duyurdu

Malatya'da bu sabah saatlerinde deprem paniği yaşandı. Pütürge ilçesindeki sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu.

MALATYA'DA KORKUTAN DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.43'te Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem oldu.

Depremin 9,39 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. AFAD, depremle ilgili gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.

VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA

Malatya Valisi Seddar Yavuz, deprem sonrası herhangi olumsuz bir ihbar olmadığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Yavuz şu ifadeleri kullandı:

"Pütürge ilçemizde saat 06.43 sıralarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup şu ana kadar tarafımıza iletilen herhangi bir olumsuzluk yoktur. Ekiplerimiz kontrollerini sürdürmektedir. Geçmiş olsun."