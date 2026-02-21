Menü Kapat
Gündem
Avatar
Editor
 Onur Kaya

Malatya deprem ile sarsıldı! AFAD duyurdu

Son dakika haberi: Malatya güne depremle uyandı. Pütürge ilçesinde sabah saatlerinde deprem oldu. AFAD sarsıntıya ilişkin verileri duyurdu. Malatya Valisi Seddar Yavuz'dan da açıklama geldi.

Malatya deprem ile sarsıldı! AFAD duyurdu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.02.2026
06:59
|
GÜNCELLEME:
21.02.2026
07:11

Malatya'da bu sabah saatlerinde deprem paniği yaşandı. Pütürge ilçesindeki sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu.

Malatya deprem ile sarsıldı! AFAD duyurdu

Malatya'nın Pütürge ilçesinde sabah saatlerinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem saat 06.43'te gerçekleşti.
Sarsıntının derinliği 9,39 kilometre olarak belirlendi.
Malatya Valisi Seddar Yavuz, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk ihbarı olmadığını duyurdu.
Ekiplerin kontrolleri sürdürdüğü belirtildi.
MALATYA'DA KORKUTAN DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.43'te Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem oldu.

Depremin 9,39 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. AFAD, depremle ilgili gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.

VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA

Malatya Valisi Seddar Yavuz, deprem sonrası herhangi olumsuz bir ihbar olmadığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Yavuz şu ifadeleri kullandı:

"Pütürge ilçemizde saat 06.43 sıralarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup şu ana kadar tarafımıza iletilen herhangi bir olumsuzluk yoktur. Ekiplerimiz kontrollerini sürdürmektedir. Geçmiş olsun."

Hatay depremle sarsıldı! AFAD verileri açıkladı
