Malatya deprem ile sarsıldı! AFAD duyurdu

Malatya'da bu sabah saatlerinde deprem paniği yaşandı. Pütürge ilçesindeki sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.43'te Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem oldu.
Depremin 9,39 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. AFAD, depremle ilgili gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.
https://x.com/DepremDairesi/status/2025055608588960113
Malatya Valisi Seddar Yavuz, deprem sonrası herhangi olumsuz bir ihbar olmadığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Yavuz şu ifadeleri kullandı:
"Pütürge ilçemizde saat 06.43 sıralarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup şu ana kadar tarafımıza iletilen herhangi bir olumsuzluk yoktur. Ekiplerimiz kontrollerini sürdürmektedir. Geçmiş olsun."