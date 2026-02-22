Ukrayna'da 'terör' saldırısı: 1 ölü, 24 yaralı

Ukrayna'nın batısındaki Lviv şehrinde gece saatlerinde patlama sesleri duyuldu. Şehirde üst üste iki patlayıcı düzeneğin infilak etmesi sonucu 23 yaşındaki kadın polis memuru hayatını kaybederken, 24 kişi de yaralandı.

Ukrayna polisi, "El yapımı patlayıcı düzeneklerin infilak ettiği ön değerlendirme olarak tespit edilmiştir" açıklaması yaptı.

Lviv Bölge Valisi Maksym Kozytskyi yaptığı açıklamada, "Olay, sokağa çıkma yasağı saatinde bir mağaza soygunu ihbarı üzerine gerçekleşti. İlk ekip olay yerine varır varmaz patlama meydana geldi. Ardından başka bir ekip geldiğinde ikinci bir patlama duyuldu. Ağır sonuçlara yol açan terör eylemiyle ilgili olarak soruşturma sürdürülmektedir. Sorumluları 12 yıla kadar hapis ve mal varlığına el konulması cezası bekliyor" ifadesine yer verdi.