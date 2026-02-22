Nükleer maddeleri alıp kaçacaklardı! Komşuda film gibi operasyon

Kategoriler
İki yabancı uyruklu kişi, Gürcistan'da güvenlik servisi tarafından yakalandı. Bu kişilerin yaklaşık 3 milyon dolar değerindeki uranyumu yasadışı yollarla satın almaya çalıştıkları belirtildi. Nükleer silah yapımında kullanılabilecek uranyum ve radyasyon içeren malzemeyi satın aldıktan sonra başka bir ülkeye taşıyacak olan kişiler, kimselere fark ettirmeden kaçmayı planlıyorlardı.
Güvenlik servisi açıklamasında, zanlıların nükleer madde uranyum ile radyoaktif Cesium-137 gibi maddeleri toplamda 3 milyon dolar karşılığında temin etmeye çalıştıkları ve bunu yasa dışı yollarla başka bir ülkeye taşımayı amaçladıkları bildirildi. Açıklamada, zanlıların Gürcistan'ın Kutaisi kentinde tutuklandığı kaydedildi.
Yetkililer, şu ana kadar ele geçirilen uranyumun ne kadar zenginleştirilmiş olduğuna veya bu maddelerin nereden geldiğine ilişkin detay vermedi. Ayrıca, tarafların bu malzemeyi hangi ülkeye veya kişi ya da gruba götürmeyi planladıklarına dair bilgi paylaşılmadı.
Gürcistan'da Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bu yana nükleer ve radyoaktif maddelerin yasa dışı ticaretine yönelik birçok vaka görülüyor. Geçen yıl başkent Tiflis'te yasa dışı uranyum satın almaya çalıştığı gerekçesiyle üç Çin vatandaşı tutuklanmış, ülke genelinde benzer olaylar güvenlik servislerinin uluslararası iş birliğiyle soruşturulmuştu.