Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Nükleer maddeleri alıp kaçacaklardı! Komşuda film gibi operasyon

Gürcistan'daki operasyon büyük felaketi önledi. İki yabancı uyruklu kişi, 3 milyon dolar değerinde uranyum ve radyoaktif madde satın alma aşamasındayken yakalandı. İkilinin nükleer maddeleri bir başka ülkeye taşıyacağı ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Reuters
|
GİRİŞ:
22.02.2026
saat ikonu 10:22
|
GÜNCELLEME:
22.02.2026
saat ikonu 10:25

İki yabancı uyruklu kişi, Gürcistan'da güvenlik servisi tarafından yakalandı. Bu kişilerin yaklaşık 3 milyon dolar değerindeki uranyumu yasadışı yollarla satın almaya çalıştıkları belirtildi. Nükleer silah yapımında kullanılabilecek uranyum ve içeren malzemeyi satın aldıktan sonra başka bir ülkeye taşıyacak olan kişiler, kimselere fark ettirmeden kaçmayı planlıyorlardı.

Nükleer maddeleri alıp kaçacaklardı! Komşuda film gibi operasyon

0:00 88
HABERİN ÖZETİ

Nükleer maddeleri alıp kaçacaklardı! Komşuda film gibi operasyon

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Gürcistan'da güvenlik servisleri, yaklaşık 3 milyon dolar değerinde uranyum ve radyoaktif maddeyi yasa dışı yollarla başka bir ülkeye taşımaya çalışan iki yabancı uyruklu kişiyi gözaltına aldı.
Zanlılar, yaklaşık 3 milyon dolar değerindeki uranyum ve radyoaktif Cesium-137 gibi maddeleri yasa dışı yollarla satın almaya çalıştıkları belirtildi.
Bu maddeleri başka bir ülkeye kaçırmayı planladıkları öğrenildi.
Olay, Gürcistan'ın Kutaisi kentinde gerçekleşti.
Ele geçirilen uranyumun zenginleştirilme düzeyi veya maddelerin kaynağı hakkında detay verilmedi.
Bu malzemeyi hangi ülkeye veya kimlere götürmeyi planladıkları da açıklanmadı.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Nükleer maddeleri alıp kaçacaklardı! Komşuda film gibi operasyon

Güvenlik servisi açıklamasında, zanlıların nükleer madde uranyum ile radyoaktif Cesium-137 gibi maddeleri toplamda 3 milyon dolar karşılığında temin etmeye çalıştıkları ve bunu yasa dışı yollarla başka bir ülkeye taşımayı amaçladıkları bildirildi. Açıklamada, zanlıların Gürcistan'ın Kutaisi kentinde tutuklandığı kaydedildi.

Nükleer maddeleri alıp kaçacaklardı! Komşuda film gibi operasyon

HANGİ ÜLKEYE GİDECEKLERİ BELİRSİZ

Yetkililer, şu ana kadar ele geçirilen uranyumun ne kadar zenginleştirilmiş olduğuna veya bu maddelerin nereden geldiğine ilişkin detay vermedi. Ayrıca, tarafların bu malzemeyi hangi ülkeye veya kişi ya da gruba götürmeyi planladıklarına dair bilgi paylaşılmadı.

Nükleer maddeleri alıp kaçacaklardı! Komşuda film gibi operasyon

GÜRCİSTAN'DA BU İLK DEĞİL

Gürcistan'da Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bu yana nükleer ve radyoaktif maddelerin yasa dışı ticaretine yönelik birçok vaka görülüyor. Geçen yıl başkent Tiflis'te yasa dışı uranyum satın almaya çalıştığı gerekçesiyle üç Çin vatandaşı tutuklanmış, ülke genelinde benzer olaylar güvenlik servislerinin uluslararası iş birliğiyle soruşturulmuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İran'ın bazı askeri, nükleer tesisleri 'görünmez' oldu! Uydu görüntüleri ortaya çıkardı
ABD-İran krizine Rusya çözümü: Zenginleştirilmiş uranyum taşınabilir
ETİKETLER
#radyasyon
#Yasa Dışı Ticaret
#nükleer madde
#Uluslararası Suç
#Uranyum Kaçakçılığı
#Uranyum Ticareti
#Gürcistan Güvenlik Servisi
#Kutaisi Tutuklama
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.