İki yabancı uyruklu kişi, Gürcistan'da güvenlik servisi tarafından yakalandı. Bu kişilerin yaklaşık 3 milyon dolar değerindeki uranyumu yasadışı yollarla satın almaya çalıştıkları belirtildi. Nükleer silah yapımında kullanılabilecek uranyum ve radyasyon içeren malzemeyi satın aldıktan sonra başka bir ülkeye taşıyacak olan kişiler, kimselere fark ettirmeden kaçmayı planlıyorlardı.

Dinle Özetle

Nükleer maddeleri alıp kaçacaklardı! Komşuda film gibi operasyon Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 88

HABERİN ÖZETİ Nükleer maddeleri alıp kaçacaklardı! Komşuda film gibi operasyon Gürcistan'da güvenlik servisleri, yaklaşık 3 milyon dolar değerinde uranyum ve radyoaktif maddeyi yasa dışı yollarla başka bir ülkeye taşımaya çalışan iki yabancı uyruklu kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar, yaklaşık 3 milyon dolar değerindeki uranyum ve radyoaktif Cesium-137 gibi maddeleri yasa dışı yollarla satın almaya çalıştıkları belirtildi. Bu maddeleri başka bir ülkeye kaçırmayı planladıkları öğrenildi. Olay, Gürcistan'ın Kutaisi kentinde gerçekleşti. Ele geçirilen uranyumun zenginleştirilme düzeyi veya maddelerin kaynağı hakkında detay verilmedi. Bu malzemeyi hangi ülkeye veya kimlere götürmeyi planladıkları da açıklanmadı.

Güvenlik servisi açıklamasında, zanlıların nükleer madde uranyum ile radyoaktif Cesium-137 gibi maddeleri toplamda 3 milyon dolar karşılığında temin etmeye çalıştıkları ve bunu yasa dışı yollarla başka bir ülkeye taşımayı amaçladıkları bildirildi. Açıklamada, zanlıların Gürcistan'ın Kutaisi kentinde tutuklandığı kaydedildi.

HANGİ ÜLKEYE GİDECEKLERİ BELİRSİZ

Yetkililer, şu ana kadar ele geçirilen uranyumun ne kadar zenginleştirilmiş olduğuna veya bu maddelerin nereden geldiğine ilişkin detay vermedi. Ayrıca, tarafların bu malzemeyi hangi ülkeye veya kişi ya da gruba götürmeyi planladıklarına dair bilgi paylaşılmadı.

GÜRCİSTAN'DA BU İLK DEĞİL

Gürcistan'da Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bu yana nükleer ve radyoaktif maddelerin yasa dışı ticaretine yönelik birçok vaka görülüyor. Geçen yıl başkent Tiflis'te yasa dışı uranyum satın almaya çalıştığı gerekçesiyle üç Çin vatandaşı tutuklanmış, ülke genelinde benzer olaylar güvenlik servislerinin uluslararası iş birliğiyle soruşturulmuştu.