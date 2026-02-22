Kent yeniden kara teslim: Lapa lapa yağıyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Kocaeli’de perşembe ve cuma günleri mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, hafta sonu itibariyle yaklaşık 10 derece birden düştü. Soğuk havayla birlikte, Samanlı Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartepe'de beklenen yağış başladı. Kış turizmiyle ünlü ilçenin yüksek kesimlerinde lapa lapa yağan kar, zirveyi kısa sürede yeniden beyaza bürüdü.