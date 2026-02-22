Menü Kapat
Sağlık
Avatar
Editor
 | Murat Makas

İstanbul'da kuduz alarmı! Vakalar arttı, en çok görülen ilçeler belli oldu

Dünyada vakaları 59 bini aşan kuduz hastalığı paniği yaşanıyor. İstanbul'da 2025 yılında kuduz riskli temas nedeniyle hastanelere başvuru sayısı arttı. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner kuduz tehlikesine karşı uyardı. İstanbul'da en çok temasın yaşandığı ilçeler belli oldu.

22.02.2026
AA
|
GİRİŞ:
22.02.2026
saat ikonu 14:50
|
GÜNCELLEME:
22.02.2026
saat ikonu 14:50

Dünya Örgütü verilerine göre her yıl dünyada 59 bini aşkın kişi hastalığı sebebiyle hayatını kaybediyor. Bir hayvan tarafından ısırılmayı takiben kuluçka süresi 14-90 gün süren kuduz hastalığı aşıyla yüzde 100 tedavi edilebiliyor.

İstanbul'da kuduz alarmı! Vakalar arttı, en çok görülen ilçeler belli oldu

İSTANBUL'DA KUDUZ PANİĞİ

Köpek, kedi, tilki, çakal ve kurt gibi hayvanların ısırması veya yaralara enfekte salyanın bulaşması, tırmalama gibi yollarla insanlara geçen kuduz hastalığı ’da paniğe sebep oldu.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, kentte kuduz vakası en son 2007 yılında görüldü, 2025 yılında 123 bin 538 kişi ısırma ve tırmalama gibi nedenlerle kuduz riskli temastan hastanelere başvurdu.

İstanbul'da kuduz alarmı! Vakalar arttı, en çok görülen ilçeler belli oldu

EN ÇOK KEDİDE GÖRÜLÜYOR

Bu başvuruların yüzde 83'ü kedi, yüzde 16'sı köpek, geri kalanı da sığır, tilki, kurt ve çakal gibi hayvanlarla temas kaynaklı oldu. En çok vakanın olduğu ilçeler belli oldu.

EN ÇOK VAKANIN YAŞANDIĞI İLÇE KADIKÖY

İstanbul'da en çok temasın yaşandığı ilçe, 8 bin 483 vakayla Kadıköy oldu. Kadıköy'ü 6 bin 429 vakayla Üsküdar, 5 bin 343 vakayla Pendik, 5 bin 314 vakayla Maltepe, 4 bin 993 vakayla Kartal, 4 bin 815 vakayla Küçükçekmece izledi.

Kentte en az vaka ise 646 ile Adalar'da görüldü. Adalar'ı 1264 vakayla Şile, 1292 vakayla Güngören takip etti. Hayvan temasları sonucu kuduz riski olan 123 bin 538 kişiye kentteki 25 merkezinde 411 bin 432 kuduz aşısı uygulandı.

İstanbul'da kuduz alarmı! Vakalar arttı, en çok görülen ilçeler belli oldu

En çok aşı uygulanan yer 54 bin 83 ile Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi oldu. En çok aşı uygulanan ikinci yer 39 bin 826 aşıyla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, üçüncü yer ise 29 bin 175 aşıyla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak kayıtlara geçti.

"DERİ BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZAN YARALANMALARDA PROFİLAKTİK UYGULAMAYA BAŞLAMAMIZ GEREKİYOR"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, kuduzun santral sinir sistemini tutan ölümcül hastalık olduğunu söyledi. Kuduzun temas öyküsü bulunan kişilerde hızlı müdahale gerektirdiğine dikkati çeken Güner, İstanbul'da 7/24 hizmet veren 25 kuduz aşı merkezinin bulunduğunu belirtti.

İstanbul'da kuduz alarmı! Vakalar arttı, en çok görülen ilçeler belli oldu

İstanbul'da 2025 yılında 123 bin 538 kişinin kuduz riskli temas nedeniyle hastanelere başvurduğu bilgisini veren Güner, "Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da sahipsiz hayvanlarla ya da hayvan sevgisinden kaynaklı temaslar yaşanabiliyor. Deri bütünlüğünü bozan yaralanmalarda, tırmıklarda, ısırıklarda en azından profilaktik uygulamaya başlamamız gerekiyor" dedi.

Kuduzla mücadelede planlama ve organizasyonun yıllardır sürdüğünü dile getiren Güner, Türk sağlık sisteminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Sağlıkta Dönüşüm Projesi'yle hem tedavi hem de birinci basamak sağlık hizmetlerinde devrim yaptığını söyledi.

Doç. Dr. Güner, aşıların Ankara'daki ana depodan çıkışından uygulama anına kadar soğuk zincir sistemiyle takip edildiğini anlattı.

UZMAN İSİMDEN KUDUZ UYARISI

Vatandaşlara kuduz konusunda dikkatli olmaları çağrısında bulunan Güner, sahipsiz , kedi, köpek ya da kemirgenlerle temas sırasında yaralanmalardan kaçınılması gerektiğinin altını çizdi.

Herhangi bir tırmık ve doku bütünlüğünde zedelenme olması halinde en yakın sağlık kuruluşuna ya da İl Sağlık Müdürlüğünün internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında duyurulan 25 kuduz merkezine başvurulması gerektiğini belirten Güner, şunları kaydetti:

"Hızlı bir şekilde profilaksisi ve aşılaması yapılırsa kuduz, yüzde 100 önlenebilir bir hastalık ama geç kalındığında ölümcül bir tehlikeyle karşı karşıya kalabileceğimizi de göz önünde bulundurmamız lazım. Korkmamızı, tedirgin olmamızı gerektiren bir husus yok. Erken müdahale edilirse herhangi bir sıkıntı olmadan vatandaşlarımız şifaya ulaşır."

ETİKETLER
#Sağlık
#istanbul
#Aşı
#hayvanlar
#kuduz
#Sağlık
