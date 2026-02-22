Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? 22 Şubat 2026 güncel fiyatlar

Kategoriler
Altın fiyatları ABD-İran geriliminin etkisiyle tarihi seviyelere ulaştı. Yatırımcılar ve alım-satım yapan vatandaşlar altın piyasasındaki son durumu yakından takip ediyor. Peki pazar günü gram altın ne kadar? Ons altın, çeyrek altın kaç para? İşte 22 Şubat 2026 güncel altın fiyatları...
ONS ALTIN
Alış: 5.097,54 dolar
Satış: 5.098,22 dolar
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 6.746,00 TL
Satış: 6.795,29 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 48.061 TL
Satış: 48.513 TL
TAM ALTIN
Alış: 47.378,11 TL
Satış: 48.345,87 TL
YARIM ALTIN
Alış: 24.104 TL
Satış: 24.372 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 12.052 TL
Satış: 12.193 TL
GRAM ALTIN
Alış: 7.182,08 TL
Satış: 7.183,04 TL