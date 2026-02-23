Alabalık üreticisinden yürekleri ağza getiren temizlik: "Asayiş berkemal"

Antalya’nın Kumluca ilçesindeki Alakır Barajı’nda alabalık üreticiliği yapan Nuri Yurtseven, barajın dolu savak kısmında biriken atıkları temizlemek için canını hiçe sayarak girdiği riskli bölgede kameraya yansıdı. Tonlarca suyun hızla döküldüğü savak alanına önce teknesiyle giden, ardından suların hemen kıyısında yürüyerek tıkanıklığa neden olan çalı ve ağaç parçalarını temizleyen Yurtseven’i gören vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. O tehlikeli dakikaları cep telefonlarıyla kaydeden çevre sakinlerinin aksine, dev dalgaların burnunun dibinde soğukkanlılığını koruyan Yurtseven, gelen tepkilere esprili bir dille yanıt verdi. "Buralar bizden sorulur" diyerek durumu normalleştiren gözü pek üretici, "Öyle tehlikeli bir durum yok. Köprünün genişliği belli, asayiş berkemal" ifadelerini kullanarak adeta tehlikeye meydan okudu.