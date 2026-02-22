Bağcılar'daki bıçaklı dehşette yeni gelişme: Yaralı gencin ailesini tehdit eden 3 çocuk tutuklandı

İstanbul Bağcılar'da 12 Şubat'ta yaşanan ve bir çocuğu dayaktan kurtarmak isteyen Oğuzhan Çöpür’ün 6 yerinden bıçaklanmasıyla sonuçlanan olayın ardından, mağdur aileye baskı kurmaya çalışan şahıslara yönelik adli süreç tamamlandı. Saldırının ardından baba Fevzi Çöpür’e şikayetçi olmamaları yönünde tehdit mesajları gönderen ve huzur kaçıran yaşı küçük 3 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 21 Şubat'ta düzenlediği operasyonla yakalandı.

NE OLMUŞTU

Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi’nde 12 Şubat'ta metro istasyonu çıkışında 18 yaşından küçük kalabalık bir grup, bir çocuğu sıkıştırarak darp etmişti. O esnada arkadaşlarını bekleyen Oğuzhan ve Taha Çöpür adlı kardeşler durumu fark ederek çocukları kavga etmemeleri konusunda uyarmıştı. Darp edilen çocuk olay yerinden uzaklaşırken, ağabey kardeş ile kalabalık grup arasında tartışma yaşanmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan arbedede gruptaki bir kişi, elindeki bıçakla Oğuzhan Çöpür’ü 6 yerinden bıçaklamıştı. Saldırganlar yakalanırken, aile şikayetçi olmamaları yönünde tehdit mesajları almaya başlamıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili çalışma başlatmış, yapılan çalışmalarda baba Fevzi Çöpür’ü tehdit ettiği belirlenen yaşı küçük 3 kişi 21 Şubat'ta yakalandı. Yapılan incelemeler sonucunda tehdit mesajlarının kaynağı olduğu kesinleşen 3 çocuk, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.