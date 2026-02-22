Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Antalya iftar çadırı yerleri 2026! Kepez, Muratpaşa, Kumluca, Alanya iftar çadırı nerede kurulacak?

Antalya iftar çadırı yerleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından iftar çadırlarının yerleri açıklandı. Antalya büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre Ramazan ayı boyunca mobil aşevi mahalle mahalle dolaşacak. VGM ise 3 farklı yerde iftar sofrası kuracak. Vatandaşlar tarafından Kepez, Muratpaşa, Kumluca, Alanya iftar çadırı nerede kurulacağı merak ediliyor. İşte 2026 Antalya iftar çadırı yerleri...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Antalya iftar çadırı yerleri 2026! Kepez, Muratpaşa, Kumluca, Alanya iftar çadırı nerede kurulacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.02.2026
saat ikonu 15:51
|
GÜNCELLEME:
22.02.2026
saat ikonu 15:51

Antalya Kepez, Muratpaşa, Kumluca, Alanya iftar çadırı yerleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Her yıl Ramazan ayında olduğu gibi bu yılda ülkemizde 81 ilde Ramazan iftar çadırları kurulmaya başlandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından geleneksel Vakıf İftar Buluşmaları kapsamında kurulan iftar sofralarının yerleri açıklandı. Ayrıca Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından mobil aşevinin mahalle mahalle gezeceği de duyuruldu. Vatandaşlar tarafından Antalya iftar çadırı yerleri nerede olduğu merak ediliyor. Peki Kepez, Muratpaşa, Kumluca, Alanya iftar çadırı nerede kurulacak?

Antalya iftar çadırı yerleri 2026! Kepez, Muratpaşa, Kumluca, Alanya iftar çadırı nerede kurulacak?

ANTALYA İFTAR ÇADIRI YERLERİ 2026

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan bilgilere göre Antalya'da 100. Yıl Parkı Düğün Salonu, Antalya Öğretmen Evi (Kepez/Kültür) ve Antalya Kepez Kültür Mahallesi'nde (Merkez Bankası Arkası) iftar sofrası kurulacak. Vatandaşlar ücretsiz olarak üç yerde de oruçlarını açabilecekler.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre ise mobil aşevi Kepez ve Muratpaşa ilçelerine bağlı olan mahallelerde yer alacak. Mobil aşevinin günlere göre yer alacağı mahalleler şöyle:

19 Şubat Hüsnü Karakaş Mah. / Muhtarlık Yanı / Kepez

20 Şubat Güneş Mah. / Pazar Yeri / Kepez

21 Şubat Aydoğmuş Mah. / Muhtarlık Önü / Kepez

22 Şubat Varsak Menderes Mah. / Muhtarlık Evinin Önü / Kepez

23 Şubat Ahatlı Mah. / Pazar Yeri / Kepez

24 Şubat Baraj Mah. / Muhtarlık Önü / Kepez

25 Şubat Barış Mah. / Aydınlar Camii Önü / Kepez

26 Şubat Habibler Mah. / Pazar Yeri / Kepez

27 Şubat Erenköy Mah. / Pazar Yeri / Kepez

28 Şubat Varsak Karşıyaka Mah. / Muhtarlık Yanı / Kepez

01 Mart Ünsal Mah. / Pazar Yeri / Kepez

02 Mart Duraliler Mah. / Pazar Yeri / Kepez

Antalya iftar çadırı yerleri 2026! Kepez, Muratpaşa, Kumluca, Alanya iftar çadırı nerede kurulacak?

03 Mart Özgürlük Mah. / Kapalı Pazar Yeri, Muhtarlığın Arkası / Kepez

04 Mart Düdenbaşı Mah. / Demirgül Ortaokulu İçi / Kepez

05 Mart Yeni Emek Mah. / Muhtarlık Önü / Kepez

06 Mart Zeytinlik Mah. / Spor 89 Sitesi Yanı 20. Cadde / Kepez

07 Mart Çamlıbel Mah. / Muhtarlık Önü / Kepez

08 Mart Atatürk Mah. / Şht. Başpolis Kadir Can Parkı Karşısındaki Yeşil Alan / Kepez

09 Mart Kanal Mah. / Pazar Yeri / Kepez

10 Mart Gazi Mah. / Muhtarlık Önü / Kepez

11 Mart Yeşildere Mah. / Kültür ve Düğün Salonu Muhtarlık Evi / Muratpaşa

12 Mart Şafak Mah. / Pazar Yeri / Kepez

13 Mart Altınova Menderes Mah. / Muhtarlık Önü / Kepez

14 Mart Gebizli Mah. / Muhtarlık Yanı / Muratpaşa

15 Mart Teomanpaşa Mah. / Pazar Yeri / Kepez

16 Mart Kepez Karşıyaka Mah. / Muhtarlık Önü / Kepez

17 Mart Fevzi Çakmak Mah. / Pazar Yeri / Kepez

18 Mart Göçerler Mah. / Cemal Yalın Parkı / Kepez

19 Mart Fatih Mah. / Muhtarlık Arkası / Kepez

Antalya iftar çadırı yerleri 2026! Kepez, Muratpaşa, Kumluca, Alanya iftar çadırı nerede kurulacak?

KEPEZ, KUMLUCA, ALANYA İFTAR ÇADIRI NEREDE 2026?

Kepez Belediyesi tarafından açıklanan bilgilere göre 22 Şubat 2026 Pazar günü Kirişçiler Mahallesi Kapalı Pazarı'nda iftar yemeği verilecek. İftar yemeğinin ardından çeşitli etkinlikler ve Karadeniz Gecesi Zafer Yılmaz Konseri düzenlenecek.

Alanya Belediyesi tarafından açıklanan bilgilere göre ise 3 farklı noktada Ramazan ayı boyunca iftar sofrası kurulacak. Mahmutlar Düğün Salonu, Eşgilik Düğün Salonu ve Konaklı Düğün Salonu'nda kurulacak iftar sofralarında vatandaşlar oruçlarını ücretsiz bir şekilde açabilecekler.

ETİKETLER
#Antalya Iftar Çadırı
#Kepez Iftar
#Muratpaşa Iftar
#Kumluca Iftar
#Alanya Iftar
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.