Antalya iftar çadırı yerleri 2026! Kepez, Muratpaşa, Kumluca, Alanya iftar çadırı nerede kurulacak?

Antalya Kepez, Muratpaşa, Kumluca, Alanya iftar çadırı yerleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Her yıl Ramazan ayında olduğu gibi bu yılda ülkemizde 81 ilde Ramazan iftar çadırları kurulmaya başlandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından geleneksel Vakıf İftar Buluşmaları kapsamında kurulan iftar sofralarının yerleri açıklandı. Ayrıca Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından mobil aşevinin mahalle mahalle gezeceği de duyuruldu. Vatandaşlar tarafından Antalya iftar çadırı yerleri nerede olduğu merak ediliyor. Peki Kepez, Muratpaşa, Kumluca, Alanya iftar çadırı nerede kurulacak?
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan bilgilere göre Antalya'da 100. Yıl Parkı Düğün Salonu, Antalya Öğretmen Evi (Kepez/Kültür) ve Antalya Kepez Kültür Mahallesi'nde (Merkez Bankası Arkası) iftar sofrası kurulacak. Vatandaşlar ücretsiz olarak üç yerde de oruçlarını açabilecekler.
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre ise mobil aşevi Kepez ve Muratpaşa ilçelerine bağlı olan mahallelerde yer alacak. Mobil aşevinin günlere göre yer alacağı mahalleler şöyle:
19 Şubat Hüsnü Karakaş Mah. / Muhtarlık Yanı / Kepez
20 Şubat Güneş Mah. / Pazar Yeri / Kepez
21 Şubat Aydoğmuş Mah. / Muhtarlık Önü / Kepez
22 Şubat Varsak Menderes Mah. / Muhtarlık Evinin Önü / Kepez
23 Şubat Ahatlı Mah. / Pazar Yeri / Kepez
24 Şubat Baraj Mah. / Muhtarlık Önü / Kepez
25 Şubat Barış Mah. / Aydınlar Camii Önü / Kepez
26 Şubat Habibler Mah. / Pazar Yeri / Kepez
27 Şubat Erenköy Mah. / Pazar Yeri / Kepez
28 Şubat Varsak Karşıyaka Mah. / Muhtarlık Yanı / Kepez
01 Mart Ünsal Mah. / Pazar Yeri / Kepez
02 Mart Duraliler Mah. / Pazar Yeri / Kepez
03 Mart Özgürlük Mah. / Kapalı Pazar Yeri, Muhtarlığın Arkası / Kepez
04 Mart Düdenbaşı Mah. / Demirgül Ortaokulu İçi / Kepez
05 Mart Yeni Emek Mah. / Muhtarlık Önü / Kepez
06 Mart Zeytinlik Mah. / Spor 89 Sitesi Yanı 20. Cadde / Kepez
07 Mart Çamlıbel Mah. / Muhtarlık Önü / Kepez
08 Mart Atatürk Mah. / Şht. Başpolis Kadir Can Parkı Karşısındaki Yeşil Alan / Kepez
09 Mart Kanal Mah. / Pazar Yeri / Kepez
10 Mart Gazi Mah. / Muhtarlık Önü / Kepez
11 Mart Yeşildere Mah. / Kültür ve Düğün Salonu Muhtarlık Evi / Muratpaşa
12 Mart Şafak Mah. / Pazar Yeri / Kepez
13 Mart Altınova Menderes Mah. / Muhtarlık Önü / Kepez
14 Mart Gebizli Mah. / Muhtarlık Yanı / Muratpaşa
15 Mart Teomanpaşa Mah. / Pazar Yeri / Kepez
16 Mart Kepez Karşıyaka Mah. / Muhtarlık Önü / Kepez
17 Mart Fevzi Çakmak Mah. / Pazar Yeri / Kepez
18 Mart Göçerler Mah. / Cemal Yalın Parkı / Kepez
19 Mart Fatih Mah. / Muhtarlık Arkası / Kepez
Kepez Belediyesi tarafından açıklanan bilgilere göre 22 Şubat 2026 Pazar günü Kirişçiler Mahallesi Kapalı Pazarı'nda iftar yemeği verilecek. İftar yemeğinin ardından çeşitli etkinlikler ve Karadeniz Gecesi Zafer Yılmaz Konseri düzenlenecek.
Alanya Belediyesi tarafından açıklanan bilgilere göre ise 3 farklı noktada Ramazan ayı boyunca iftar sofrası kurulacak. Mahmutlar Düğün Salonu, Eşgilik Düğün Salonu ve Konaklı Düğün Salonu'nda kurulacak iftar sofralarında vatandaşlar oruçlarını ücretsiz bir şekilde açabilecekler.