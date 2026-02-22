Antalya iftar çadırı yerleri 2026! Kepez, Muratpaşa, Kumluca, Alanya iftar çadırı nerede kurulacak?

Antalya Kepez, Muratpaşa, Kumluca, Alanya iftar çadırı yerleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Her yıl Ramazan ayında olduğu gibi bu yılda ülkemizde 81 ilde Ramazan iftar çadırları kurulmaya başlandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından geleneksel Vakıf İftar Buluşmaları kapsamında kurulan iftar sofralarının yerleri açıklandı. Ayrıca Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından mobil aşevinin mahalle mahalle gezeceği de duyuruldu. Vatandaşlar tarafından Antalya iftar çadırı yerleri nerede olduğu merak ediliyor. Peki Kepez, Muratpaşa, Kumluca, Alanya iftar çadırı nerede kurulacak?

ANTALYA İFTAR ÇADIRI YERLERİ 2026

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan bilgilere göre Antalya'da 100. Yıl Parkı Düğün Salonu, Antalya Öğretmen Evi (Kepez/Kültür) ve Antalya Kepez Kültür Mahallesi'nde (Merkez Bankası Arkası) iftar sofrası kurulacak. Vatandaşlar ücretsiz olarak üç yerde de oruçlarını açabilecekler.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre ise mobil aşevi Kepez ve Muratpaşa ilçelerine bağlı olan mahallelerde yer alacak. Mobil aşevinin günlere göre yer alacağı mahalleler şöyle:

19 Şubat Hüsnü Karakaş Mah. / Muhtarlık Yanı / Kepez

20 Şubat Güneş Mah. / Pazar Yeri / Kepez

21 Şubat Aydoğmuş Mah. / Muhtarlık Önü / Kepez

22 Şubat Varsak Menderes Mah. / Muhtarlık Evinin Önü / Kepez

23 Şubat Ahatlı Mah. / Pazar Yeri / Kepez

24 Şubat Baraj Mah. / Muhtarlık Önü / Kepez

25 Şubat Barış Mah. / Aydınlar Camii Önü / Kepez

26 Şubat Habibler Mah. / Pazar Yeri / Kepez

27 Şubat Erenköy Mah. / Pazar Yeri / Kepez

28 Şubat Varsak Karşıyaka Mah. / Muhtarlık Yanı / Kepez

01 Mart Ünsal Mah. / Pazar Yeri / Kepez

02 Mart Duraliler Mah. / Pazar Yeri / Kepez

03 Mart Özgürlük Mah. / Kapalı Pazar Yeri, Muhtarlığın Arkası / Kepez

04 Mart Düdenbaşı Mah. / Demirgül Ortaokulu İçi / Kepez

05 Mart Yeni Emek Mah. / Muhtarlık Önü / Kepez

06 Mart Zeytinlik Mah. / Spor 89 Sitesi Yanı 20. Cadde / Kepez

07 Mart Çamlıbel Mah. / Muhtarlık Önü / Kepez

08 Mart Atatürk Mah. / Şht. Başpolis Kadir Can Parkı Karşısındaki Yeşil Alan / Kepez

09 Mart Kanal Mah. / Pazar Yeri / Kepez

10 Mart Gazi Mah. / Muhtarlık Önü / Kepez

11 Mart Yeşildere Mah. / Kültür ve Düğün Salonu Muhtarlık Evi / Muratpaşa

12 Mart Şafak Mah. / Pazar Yeri / Kepez

13 Mart Altınova Menderes Mah. / Muhtarlık Önü / Kepez

14 Mart Gebizli Mah. / Muhtarlık Yanı / Muratpaşa

15 Mart Teomanpaşa Mah. / Pazar Yeri / Kepez

16 Mart Kepez Karşıyaka Mah. / Muhtarlık Önü / Kepez

17 Mart Fevzi Çakmak Mah. / Pazar Yeri / Kepez

18 Mart Göçerler Mah. / Cemal Yalın Parkı / Kepez

19 Mart Fatih Mah. / Muhtarlık Arkası / Kepez

KEPEZ, KUMLUCA, ALANYA İFTAR ÇADIRI NEREDE 2026?

Kepez Belediyesi tarafından açıklanan bilgilere göre 22 Şubat 2026 Pazar günü Kirişçiler Mahallesi Kapalı Pazarı'nda iftar yemeği verilecek. İftar yemeğinin ardından çeşitli etkinlikler ve Karadeniz Gecesi Zafer Yılmaz Konseri düzenlenecek.

Alanya Belediyesi tarafından açıklanan bilgilere göre ise 3 farklı noktada Ramazan ayı boyunca iftar sofrası kurulacak. Mahmutlar Düğün Salonu, Eşgilik Düğün Salonu ve Konaklı Düğün Salonu'nda kurulacak iftar sofralarında vatandaşlar oruçlarını ücretsiz bir şekilde açabilecekler.