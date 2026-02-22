Menü Kapat
Dünya
Meksika karıştı: El Mencho lakaplı kartel öldürüldü, ülkeyi ateşe verdiler

Meksika'da uyuşturucu karteli lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera öldürülünce ülkede çatışmalar çıktı. Örgüt üyeleri ülkede çok sayıda noktayı ateşe verdi, orduyla aralarında çatışma çıktı. Havalimanında turistlerin rehin kaldığı bilgisi geldi.

İhlas Haber Ajansı
22.02.2026
22.02.2026
'nın en büyük suç örgütlerinden Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera, düzenlenen askeri operasyonda öldürüldü. Kartel üyeleri birçok kentte araçları ateşe verirken, Guadalajara Uluslararası Havalimanı'na da saldırdı.

Meksika karıştı: El Mencho lakaplı kartel öldürüldü, ülkeyi ateşe verdiler

Meksika'da düzenlenen askeri operasyonda, en büyük suç örgütlerinden Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin (CJNG) lideri 'El Mencho' lakaplı Nemesio Oseguera'nın öldürülmesinin ardından kartel üyeleri tarafından şiddet olayları yaşandı.
CJNG lideri Nemesio Oseguera, Jalisco eyaletindeki Tapalpa şehrinde düzenlenen askeri operasyonda öldürüldü.
Operasyonun ardından kartel üyeleri birçok kentte araçları ateşe verdi.
Guadalajara Uluslararası Havalimanı'na da saldırı düzenlendiği bildirildi.
Jalisco Valisi, halka evde kalmaları çağrısında bulundu ve toplu taşıma ile eyalet yollarında seyahatin askıya alındığını duyurdu.
ABD, El Mencho'nun başına 15 milyon dolarlık ödül koymuştu.
Meksika karıştı: El Mencho lakaplı kartel öldürüldü, ülkeyi ateşe verdiler


Meksika'da ülkenin en büyük suç örgütlerinden Jalisco Yeni Nesil Karteli'ne (CJNG) büyük darbe vuruldu. Dünyanın en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından biri olan CJNG lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera, düzenlenen askeri operasyonda öldürüldü. Meksika basını, El Mencho'nun Jalisco eyaletinde yer alan Tapalpa şehrinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildiğini aktardı.

Meksika karıştı: El Mencho lakaplı kartel öldürüldü, ülkeyi ateşe verdiler

ÇATIŞMALAR BAŞLADI


Operasyonun ardından Jalisco ve diğer eyaletlerde çok sayıda aracı ateşe veren kartel üyeleri, güvenlik güçleri ile çatışmaya girdi. Guadalajara Uluslararası Havalimanı'nda da silah seslerinin yükseldiği bildirildi. Yerel kaynaklar, CJNG üyelerinin havalimanına baskın düzenlediğini ve güvenlik güçleri ile çatışmaya girdiğini bildirdi. Sosyal medyada havalimanından paylaşılan görüntülerde çok sayıda insanın panik içinde kaçtığı görüldü.
Jalisco Eyalet Valisi Pablo Lemus Navarro, halka "durum kontrol altına alınana kadar" evde kalmaları çağrısında bulunarak, toplu taşıma hizmetlerinin askıya alındığını ve ülkenin en az beş bölgesine yayılan "şiddet olayları" nedeniyle eyalet yollarında seyahat edilmemesi uyarısında bulundu.

Meksika karıştı: El Mencho lakaplı kartel öldürüldü, ülkeyi ateşe verdiler


ABD, El Mencho'nun başına 15 milyon dolarlık ödül koymuştu.

