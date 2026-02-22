Dünyanın en güvenli şehirleri açıklandı! Gece gündüz sokaklarda yürümek isteyenler tercih ediyor

Kategoriler
2026 yılının ilk ayları geride kalırken, yeni yılın güvenlik raporuna dair ilk veriler de gelmeye başladı. Bu kapsamda Dünyanın en büyük yaşam maliyeti ve yaşam kalitesi veri tabanlarından biri olan Numbeo, Safety Index (Güvenlik Endeksi) sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. İşte dünya genelinde milyonlarca kişinin katılımıyla gerçekleşen ankete göre dünyanın en güvenli şehirleri...
Bir şehrin güvenli olduğunu ifade edebilmek için öncelikle gündüz ve gece yalnız yürürken hissedilen güven, genel suç seviyesi, gasp ve araç hırsızlığı korkusu, taciz ve ayrımcılık algısı, fiziksel saldırı endişesi, şiddet suçlarına dair kaygılar ile mülke karşı suçlar gibi birçok önemli parametreye bakılıyor.
Diğer yandan yetkililer “Dünyanın en güvenli şehirleri” listesinin resmi polis verilerine göre değil de ankete katılan bireylerin suç algısına göre değerlendirildiği konusuna vurgu yapıyor. Bu nedenle de anketin sonuçları şehirlerde insanların hissedilen güvenlik seviyesini gözler önüne seriyor.
1. Qingdao, Çin
2. Abu Dhabi, Birleşik Arap Emirlikleri
3. Doha, Katar
4. Sharjah, Birleşik Arap Emirlikleri
5. Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri
6. Ras Al Khaimah, Birleşik Arap Emirlikleri
7. Taipei, Tayvan
8. Muscat, Umman
9. Lahey, Hollanda
10. Trondheim, Norveç
11. Münih, Almanya
12. Zürih, İsviçre
13 .Eindhoven, Hollanda
14. Bern, İsviçre
15. Hong Kong
16. Ljubljana, Slovenya
17. Tampere, Finlandiya
18. Reykjavik, İzlanda
19. Quebec City, Kanada
20. Helsinki, Finlandiya