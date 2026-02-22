Dünyanın en güvenli şehirleri açıklandı! Gece gündüz sokaklarda yürümek isteyenler tercih ediyor

Diğer yandan yetkililer “Dünyanın en güvenli şehirleri” listesinin resmi polis verilerine göre değil de ankete katılan bireylerin suç algısına göre değerlendirildiği konusuna vurgu yapıyor. Bu nedenle de anketin sonuçları şehirlerde insanların hissedilen güvenlik seviyesini gözler önüne seriyor.