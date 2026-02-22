Menü Kapat
Dünyanın en güvenli şehirleri açıklandı! Gece gündüz sokaklarda yürümek isteyenler tercih ediyor

Şubat 22, 2026 14:51
1
Dünyanın en güvenli şehirleri açıklandı! Gece gündüz sokaklarda yürümek isteyenler tercih ediyor

2026 yılının ilk ayları geride kalırken, yeni yılın güvenlik raporuna dair ilk veriler de gelmeye başladı. Bu kapsamda Dünyanın en büyük yaşam maliyeti ve yaşam kalitesi veri tabanlarından biri olan Numbeo, Safety Index (Güvenlik Endeksi) sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. İşte dünya genelinde milyonlarca kişinin katılımıyla gerçekleşen ankete göre dünyanın en güvenli şehirleri...

2
Dünyanın en güvenli şehirleri açıklandı! Gece gündüz sokaklarda yürümek isteyenler tercih ediyor

Bir şehrin güvenli olduğunu ifade edebilmek için öncelikle gündüz ve gece yalnız yürürken hissedilen güven, genel suç seviyesi, gasp ve araç hırsızlığı korkusu, taciz ve ayrımcılık algısı, fiziksel saldırı endişesi, şiddet suçlarına dair kaygılar ile mülke karşı suçlar gibi birçok önemli parametreye bakılıyor.

3
Dünyanın en güvenli şehirleri açıklandı! Gece gündüz sokaklarda yürümek isteyenler tercih ediyor

Diğer yandan yetkililer “Dünyanın en güvenli şehirleri” listesinin resmi polis verilerine göre değil de ankete katılan bireylerin suç algısına göre değerlendirildiği konusuna vurgu yapıyor. Bu nedenle de anketin sonuçları şehirlerde insanların hissedilen güvenlik seviyesini gözler önüne seriyor.

4
Qingdao

DÜNYANIN EN GÜVENLİ ŞEHİRLERİ 2026

1. Qingdao, Çin

5
Abu Dhabi

2. Abu Dhabi, Birleşik Arap Emirlikleri

6
Doha

3. Doha, Katar

7
Sharjah

4. Sharjah, Birleşik Arap Emirlikleri

8
Dubai

5. Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri

9
Ras Al Khaimah

6. Ras Al Khaimah, Birleşik Arap Emirlikleri

10
Taipei

7. Taipei, Tayvan

11
Muscat

8. Muscat, Umman

12
Lahey

9. Lahey, Hollanda

13
Trondheim

10. Trondheim, Norveç

14
Münih

11. Münih, Almanya

15
Zürih

12. Zürih, İsviçre

16
Eindhoven

13 .Eindhoven, Hollanda

17
Bern

14. Bern, İsviçre

18
Hong Kong

15. Hong Kong

19
Ljubljana

16. Ljubljana, Slovenya

20
Tampere

17. Tampere, Finlandiya

21
Reykjavik

18. Reykjavik, İzlanda

22
Quebec City

19. Quebec City, Kanada

23
Helsinki

20. Helsinki, Finlandiya

