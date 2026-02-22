22 Şubat Survivor'da kim elendi? Adaya veda eden isim Eren mi yoksa Engincan mı oldu?

Survivor 22 Şubat bölümünde yarışmacı Lina ile Gözde arasında gerilim tavan yapmış iken haftanın kritik ödül oyununun kazananı da biraz önce belli oldu. 2026 Survivor 22 Şubat yeni bölümde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları arasında parkuda zorlu bir performans sergilendi.

Stres ve heyecanın eşikte olduğu Survivor 22 Şubat'ta ödül alan takım kim oldu? Eleme düellosuna kalan isimlerden Engin can mı yoksa Eren mi adaya veda etti? İşte ayrıntılar...

22 ŞUBAT SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Çarkları en hızlı çevirenin büyük avantajlar elde edeceği 22 şubat ödül oyununda sayıyı alan takım ünlüler takımı oldu.

Ödüle kavuşmanın sevincini yaşayan yarışmacılar haftalık morallerini bu ödül sayesinde depolar iken, oyunu kaybeden gönüllüler arasında elenme stresi başladı.

ELEME DÜELLOSUNDA HANGİ İSİMLER EŞLEŞTİ?



Gönüllüler takımının eleme adayları Engincan ve Eren, Survivor'da en az 1 hafta daha garantileyebilmek için düello sırasında karşı karşıya geldi.

Her iki aday da elenme stresini yoğun oranda yaşadı. Kritik düello sonrasında son kararı ise kader konseyi belirleyecek.

SURVİVOR 22 ŞUBAT ELEME DÜELLOSUNDA KİM ELENDİ?

TV8'in iddialı yarışma programı 22 Şubat Survivor bölümünde elenen isim henüz belli olmadı. Eleme potasına giren isimler arasında oylamada en az oyu alan kişiler 2026 Survivor macerasını noktaladı.

Haftanın kritik ödül oyununda ise Ünlüler ve Gönüllüler parkurda zorlu sınavlardan geçerek çekişmeli mücadeleler verdi.

2026 SURVİVOR SEZONUNDA YER ALAN YARIŞMACI KADROSU!

Survivor 2026 ünlüler takımı yarışmacıları:

Bayhan Gürhan

Deniz Çatalbaş

Nefise Karatay

Büşra Yalçın

Sercan Yıldırım

Mert Nobre

Murat Arkın

Seren Ay Çetin

Serhan Onat

Can Berkay Ertemiz

Seda Albayrak

Survivor 2026 Gönüllüler takımı yarışmacıları:

Ramazan Sarı

Beyza Gemici

Engincan Tura

Eren Semerci

Gözde Bozkurt

Lina Hourieh

Nisanur Güler

Onur Alp Çam

Nagihan Karadere

Osman Can Ural

Sude Demir