Magazin
Avatar
Editor
 Ebrar Oral

22 Şubat Survivor'da kim elendi? Adaya veda eden isim Eren mi yoksa Engincan mı oldu?

TV8'in nefes kesen programı Survivor 2026'da Ünlüler GÖnüllüler takımında büyük ödül için kıran kırana bir mücadelede yaşanır iken programın sıkı takipçileri kritik ödül oyunu kazananı ve elenen adayın kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki 22 Şubatta ödülü kazanan kim, elenen yarışmacı hangi isim oldu?

22 Şubat Survivor'da kim elendi? Adaya veda eden isim Eren mi yoksa Engincan mı oldu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.02.2026
23:08
|
GÜNCELLEME:
22.02.2026
23:16

Survivor 22 Şubat bölümünde yarışmacı Lina ile Gözde arasında gerilim tavan yapmış iken haftanın kritik ödül oyununun kazananı da biraz önce belli oldu. 2026 Survivor 22 Şubat yeni bölümde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları arasında parkuda zorlu bir performans sergilendi.

Stres ve heyecanın eşikte olduğu Survivor 22 Şubat'ta ödül alan takım kim oldu? Eleme düellosuna kalan isimlerden Engin can mı yoksa Eren mi adaya veda etti? İşte ayrıntılar...

22 ŞUBAT SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Çarkları en hızlı çevirenin büyük avantajlar elde edeceği 22 şubat ödül oyununda sayıyı alan takım ünlüler takımı oldu.

22 Şubat Survivor'da kim elendi? Adaya veda eden isim Eren mi yoksa Engincan mı oldu?

Ödüle kavuşmanın sevincini yaşayan yarışmacılar haftalık morallerini bu ödül sayesinde depolar iken, oyunu kaybeden gönüllüler arasında elenme stresi başladı.

ELEME DÜELLOSUNDA HANGİ İSİMLER EŞLEŞTİ?


Gönüllüler takımının eleme adayları Engincan ve Eren, Survivor'da en az 1 hafta daha garantileyebilmek için düello sırasında karşı karşıya geldi.

22 Şubat Survivor'da kim elendi? Adaya veda eden isim Eren mi yoksa Engincan mı oldu?

Her iki aday da elenme stresini yoğun oranda yaşadı. Kritik düello sonrasında son kararı ise kader konseyi belirleyecek.

SURVİVOR 22 ŞUBAT ELEME DÜELLOSUNDA KİM ELENDİ?

TV8'in iddialı yarışma programı 22 Şubat Survivor bölümünde elenen isim henüz belli olmadı. Eleme potasına giren isimler arasında oylamada en az oyu alan kişiler 2026 Survivor macerasını noktaladı.

22 Şubat Survivor'da kim elendi? Adaya veda eden isim Eren mi yoksa Engincan mı oldu?

Haftanın kritik ödül oyununda ise Ünlüler ve Gönüllüler parkurda zorlu sınavlardan geçerek çekişmeli mücadeleler verdi.

2026 SURVİVOR SEZONUNDA YER ALAN YARIŞMACI KADROSU!

Survivor 2026 ünlüler takımı yarışmacıları:

Bayhan Gürhan
Deniz Çatalbaş
Nefise Karatay
Büşra Yalçın
Sercan Yıldırım
Mert Nobre
Murat Arkın
Seren Ay Çetin
Serhan Onat
Can Berkay Ertemiz
Seda Albayrak

Survivor 2026 Gönüllüler takımı yarışmacıları:

Ramazan Sarı
Beyza Gemici
Engincan Tura
Eren Semerci
Gözde Bozkurt
Lina Hourieh
Nisanur Güler
Onur Alp Çam
Nagihan Karadere
Osman Can Ural
Sude Demir

#Magazin
