Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

TOKİ 500 bin konut kura çekim takviminde tarihler il il netleşti 2026! TOKİ Bursa, Antalya, Konya, Adana, İstanbul, İzmir, Ankara kura çekimleri ne zaman, saat kaçta?

TOKİ 500 bin konut kura çekimi tarihleri belli oldu. TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında her ilde ayrı ayrı noter huzurunda kura çekimi gerçekleştiriliyor. Bu kura çekimleri canlı yayında yapılıyor ve sonucunda hak sahipleri belirleniyor. Vatandaşlar e-Devlet sistemi aracılığıyla kura sonuçlarına erişim sağlayabiliyor. TOKi 500 bin konut projesi kapsamında Adıyaman, Mardin, Şırnak, Siirt, Hakkari, Van, Ağrı ve Adıyaman illerinin kura çekimleri gerçekleştirildi ve hak sahipleri belirlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum proje kapsamında 18 bin 99 hak sahibinin belirlendiğini açıkladı. Bu illerin yanı sıra diğer illerin de kura çekim tarihleri duyuruldu. Vatandaşlar tarafından TOKİ 500 bin konut Bursa, Antalya, Konya, Adana, İstanbul, İzmir, Ankara kura çekimi ne zaman, saat kaçta, nerede olduğu merak ediliyor. İşte il il TOKİ 500 bin konut kura takvimi...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TOKİ 500 bin konut kura çekim takviminde tarihler il il netleşti 2026! TOKİ Bursa, Antalya, Konya, Adana, İstanbul, İzmir, Ankara kura çekimleri ne zaman, saat kaçta?
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
06.01.2026
saat ikonu 15:44
|
GÜNCELLEME:
06.01.2026
saat ikonu 15:50

TOKİ Bursa, Antalya, Konya, Adana, İstanbul, İzmir, Ankara kura çekimi ne zaman, saat kaçta, nerede olduğu 500 bin sosyal konut projesine başvuru yapan adaylar tarafından merak ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ 500 bin konut projesiyle ilgili Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, proje kapsamında 18 bin 99 hak sahibinin belirlendiğini belirterek İstanbul ve Ankara kura çekimlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılım sağlayacağını açıkladı. Bakan Kurum'un açıklamalarının ardından gündeme gelen TOKİ 500 bin konut kura çekim takvimi belli oldu. Daha önce TOKİ tarafından Batman, Bitlis, Muş ve Ardahan illerinin kura çekim tarihleri açıklanmıştı. Bu illerin yanı sıra artık İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa dahil olmak üzere 29 ilin daha kura çekim tarihi netlik kazandı. Vatandaşların gündeminde ise TOKİ 500 bin konut Bursa, Antalya, Konya, Adana, İstanbul, İzmir, Ankara kura çekimi ne zaman, saat kaçta, nerede olduğu yer alıyor.

TOKİ 500 bin konut kura çekim takviminde tarihler il il netleşti 2026! TOKİ Bursa, Antalya, Konya, Adana, İstanbul, İzmir, Ankara kura çekimleri ne zaman, saat kaçta?

TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİM TAKVİMİ 2026

TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında 29 ilin kura çekim takvimi belli oldu. Açıklanan bilgilere göre İstanbul kura çekimleri 9-12 Mart 2026, Ankara kura çekimleri 5 Şubat 2026 ve İzmir kura çekimleri ise 6 Mart'ta yapılacak. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek olan kura çekimlerinin ardından hak sahipleri belirlenecek. Kura çekimine katılan vatandaşlar kendilerine çıkıp, çıkmadığını ise e-Devlet aracılığıyla sorgulayabilecekler. TOKİ 500 bin konut kura çekim takvimi ise şöyle:

8 Ocak | Bitlis - Kars

9 Ocak | Muş - Ardahan

10 Ocak | Antalya - Bingöl

11 Ocak | Artvin - Tunceli

5 Şubat | Ankara

11 Şubat | Çankırı - Bursa

12 Şubat | Bolu

13 Şubat | Eskişehir - Balıkesir

15 Şubat | Konya - Çanakkale

16 Şubat | Edirne

17 Şubat | Karaman - Tekirdağ

TOKİ 500 bin konut kura çekim takviminde tarihler il il netleşti 2026! TOKİ Bursa, Antalya, Konya, Adana, İstanbul, İzmir, Ankara kura çekimleri ne zaman, saat kaçta?

18 Şubat | Mersin - Kırklareli

20 Şubat | Adana - Kocaeli

22 Şubat | Afyonkarahisar

24 Şubat | Uşak

25 Şubat | Isparta

26 Şubat | Burdur

27 Şubat | Denizli

3 Mart | Muğla

4 Mart | Aydın

5 Mart | Manisa

6 Mart | İzmir

9-12 Mart | İstanbul

TOKİ 500 bin konut kura çekim takviminde tarihler il il netleşti 2026! TOKİ Bursa, Antalya, Konya, Adana, İstanbul, İzmir, Ankara kura çekimleri ne zaman, saat kaçta?

TOKİ BURSA, ANTALYA, KONYA, ADANA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında Bursa, Antalya, Konya ve Adana'da inşa edilecek konutların hak sahiplerini belirlemek için yapılacak kura çekimlerinin ne zaman gerçekleştirileceği belli oldu. Açıklanan bilgilere göre Antalya kura çekimleri 10 Ocak 2026, Bursa kura çekimleri 11 Ocak 2026, Konya kura çekimleri 15 Şubat 2026, Adana kura çekimleri ise 20 Şubat 2026 tarihinde noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. İlerleyen günlerde kura çekimlerinin saatleri ve yerlerinin TOKİ tarafından açıklanması bekleniyor.

TOKİ KONUTLARININ HANGİ İLÇELERDE İNŞA EDİLECEĞİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

TOKİ 500 bin konut kura çekim takviminde tarihler il il netleşti 2026! TOKİ Bursa, Antalya, Konya, Adana, İstanbul, İzmir, Ankara kura çekimleri ne zaman, saat kaçta?

TOKİ 500 BİN KONUT PROJESİNE İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE YOĞUN İLGİ

Bakan Kurum, TOKİ 500 bin konut projesine en çok başvuruların 1 milyon 235 bin 196 ile İstanbul'dan yapıldığını duyurdu. İstanbul'un hemen arkasından 287 bin 94 başvuru ile Ankara'nın, 3. sırada ise 221 bin 921 başvuru ile İzmir'in yer aldığını belirtti.

TOKİ 500 bin konut kura çekim takviminde tarihler il il netleşti 2026! TOKİ Bursa, Antalya, Konya, Adana, İstanbul, İzmir, Ankara kura çekimleri ne zaman, saat kaçta?

BAKAN KURUM AÇIKLADI: TOKİ 500 BİN KONUT İNŞAATLARININ BAŞLAYACAĞI TARİH

Geçtiğimiz günlerde Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Bakan Kurum yaptığı açıklamada "Şu ana kadar 18 bin 99 hak sahibimizi belirledik. İstanbul ve Ankara kura çekimlerini de inşallah Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle gerçekleştireceğiz. Ardından hızla konutlarımızın inşa sürecine başlayacağız" ifadelerini kullandı.

TOKİ 500 bin konut kura çekim takviminde tarihler il il netleşti 2026! TOKİ Bursa, Antalya, Konya, Adana, İstanbul, İzmir, Ankara kura çekimleri ne zaman, saat kaçta?

TOKİ 500 BİN KONUT PROJESİ EN ÇOK KONUT HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

TOKİ tarafından açıklanan bilgilere göre "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında toplam 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Bu konutların 100 bin tanesi İstanbul, 31 bin 73 tanesi Ankara ve 21 bin 20 tanesi ise İzmir'de gerçekleştirilecek. En çok konut yapılacak 20 şehir şöyle:

  1. İstanbul: 100.000
  2. Ankara: 31.073
  3. İzmir: 21.020
  4. Bursa: 17.225
  5. Konya: 15.200
  6. Gaziantep: 13.890
  7. Şanlıurfa: 13.790
  8. Hatay: 13.289
  9. Antalya: 13.213
  10. Adana: 12.400
  11. Diyarbakır: 12.165
  12. Kocaeli: 10.340
  13. Malatya: 9.659
  14. Kahramanmaraş: 8.195
  15. Mersin: 8.190
  16. Kayseri: 7.562
  17. Balıkesir: 7.548
  18. Manisa: 7.459
  19. Aydın: 6.973
  20. Tekirdağ: 6.865
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.