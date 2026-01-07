Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

TOKİ Sakarya kura sonuçları nereden öğrenilecek? TOKİ 500 bin konut kura çekimi devam ediyor

TOKİ kura sonuçları Sakarya ve diğer iller için TOKİ 500 bin konut başvurusu yapan vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında yürüttüğü 500 bin sosyal konut çalışmaları Türkiye genelinde aşamalı olarak devam ediyor. Sakarya ili için ayrılan yaklaşık 6 bin 633 konutun hak sahipleri, noter huzurunda yapılacak kura çekilişiyle belirlenecek. Kura çekimleri 29 Aralık 2025 ile 27 Şubat 2026 tarihleri arasındaki genel takvim doğrultusunda ilerleyecek. İşte TOKİ Sakarya kura sonuçları ile ilgili son detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TOKİ Sakarya kura sonuçları nereden öğrenilecek? TOKİ 500 bin konut kura çekimi devam ediyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.01.2026
saat ikonu 18:58
|
GÜNCELLEME:
07.01.2026
saat ikonu 19:00

TOKİ tarafından hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Sakarya ili için planlanan konutlar için kura süreci merak ediliyor. Hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimi, ülke genelindeki uygulamalar doğrultusunda noter huzurunda yapılacak.

TOKİ Sakarya kura sonuçları nereden öğrenilecek? TOKİ 500 bin konut kura çekimi devam ediyor

TOKİ SAKARYA KURASI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ’nin “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında yürüttüğü kura çekimleri, ülke genelinde belirlenen takvim doğrultusunda aşamalı olarak yapılacak. Genel kura süreci 29 Aralık 2025 tarihinde başlayacak ve 27 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek. Bu süreçte illere göre farklı tarihler belirlenecek ve kura çekimleri ilan edilen günlerde gerçekleştirilecek.

TOKİ Sakarya kura sonuçları nereden öğrenilecek? TOKİ 500 bin konut kura çekimi devam ediyor

Sakarya ili için yapılacak kura çekiminin tarihi ise henüz resmi olarak açıklanmadı. TOKİ tarafından duyuru yapılmasının ardından kura tarihi netlik kazanacak. Çekiliş, daha önceki uygulamalarda olduğu gibi noter huzurunda gerçekleştirilecek ve sürecin şeffaflığı için canlı yayın imkanı sağlanacak.

TOKİ Sakarya kura sonuçları nereden öğrenilecek? TOKİ 500 bin konut kura çekimi devam ediyor

TOKİ SAKARYA KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sakarya için yapılacak kura çekiminin tamamlanmasının ardından sonuçlar kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılacak. Uygulamada, kura çekiminin bitmesiyle birlikte veya aynı gün içerisinde asil ve yedek hak sahiplerine ilişkin listeler ilan edilecek. Sonuçlar yalnızca resmi kanallar aracılığıyla duyurulacak.

TOKİ Sakarya kura sonuçları nereden öğrenilecek? TOKİ 500 bin konut kura çekimi devam ediyor

Kura sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte başvuru sahipleri, hak sahibi olup olmadıklarını öğrenebilecek. Asil ve yedek listeler ayrı ayrı yayımlanacak ve projeye ilişkin tüm detaylar TOKİ tarafından ilan edilen sayfalarda yer alacak.

TOKİ Sakarya kura sonuçları nereden öğrenilecek? TOKİ 500 bin konut kura çekimi devam ediyor

TOKİ KURA SONUÇLARI SAKARYA İÇİN NEREDEN BAKILIR?

Sakarya ili için düzenlenen sosyal konut projelerinin kura sonuçlarına iki ana resmi kaynak üzerinden erişim sağlanacak. En hızlı yöntem olarak e-Devlet platformu öne çıkmakta. Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaralarıyla “Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) - Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama” hizmeti üzerinden durumlarını öğrenebilecek.

Bunun yanında TOKİ’nin resmi internet sitesi olan www.toki.gov.tr adresi üzerinden de sonuçlar yayımlanacak. Site içerisinde yer alan “Kura Sonuçları” veya “Kura Sonucu Açıklanan Projeler” bölümünde Sakarya projesine ait PDF listeler erişime açılacak. Bu listelerde asil ve yedek hak sahipleri ayrı ayrı yer alacak.

ETİKETLER
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.