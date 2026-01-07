TOKİ Sakarya kura sonuçları nereden öğrenilecek? TOKİ 500 bin konut kura çekimi devam ediyor

TOKİ tarafından hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Sakarya ili için planlanan konutlar için kura süreci merak ediliyor. Hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimi, ülke genelindeki uygulamalar doğrultusunda noter huzurunda yapılacak.

TOKİ SAKARYA KURASI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ’nin “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında yürüttüğü kura çekimleri, ülke genelinde belirlenen takvim doğrultusunda aşamalı olarak yapılacak. Genel kura süreci 29 Aralık 2025 tarihinde başlayacak ve 27 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek. Bu süreçte illere göre farklı tarihler belirlenecek ve kura çekimleri ilan edilen günlerde gerçekleştirilecek.

Sakarya ili için yapılacak kura çekiminin tarihi ise henüz resmi olarak açıklanmadı. TOKİ tarafından duyuru yapılmasının ardından kura tarihi netlik kazanacak. Çekiliş, daha önceki uygulamalarda olduğu gibi noter huzurunda gerçekleştirilecek ve sürecin şeffaflığı için canlı yayın imkanı sağlanacak.

TOKİ SAKARYA KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sakarya için yapılacak kura çekiminin tamamlanmasının ardından sonuçlar kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılacak. Uygulamada, kura çekiminin bitmesiyle birlikte veya aynı gün içerisinde asil ve yedek hak sahiplerine ilişkin listeler ilan edilecek. Sonuçlar yalnızca resmi kanallar aracılığıyla duyurulacak.

Kura sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte başvuru sahipleri, hak sahibi olup olmadıklarını öğrenebilecek. Asil ve yedek listeler ayrı ayrı yayımlanacak ve projeye ilişkin tüm detaylar TOKİ tarafından ilan edilen sayfalarda yer alacak.

TOKİ KURA SONUÇLARI SAKARYA İÇİN NEREDEN BAKILIR?

Sakarya ili için düzenlenen sosyal konut projelerinin kura sonuçlarına iki ana resmi kaynak üzerinden erişim sağlanacak. En hızlı yöntem olarak e-Devlet platformu öne çıkmakta. Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaralarıyla “Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) - Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama” hizmeti üzerinden durumlarını öğrenebilecek.

Bunun yanında TOKİ’nin resmi internet sitesi olan www.toki.gov.tr adresi üzerinden de sonuçlar yayımlanacak. Site içerisinde yer alan “Kura Sonuçları” veya “Kura Sonucu Açıklanan Projeler” bölümünde Sakarya projesine ait PDF listeler erişime açılacak. Bu listelerde asil ve yedek hak sahipleri ayrı ayrı yer alacak.