AK Parti'ye geçen Hasan Ufuk Çakır'ın sözleri sosyal medyada viral oldu

CHP'den ihracının istenmesinin ardından sert sözlerle partisinden istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, AK Parti'ye geçti. Bugün grup toplantısında Çakır'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Çakır'ın rozeti takıldıktan sonra yaptığı konuşma sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Erdoğan’a asker selamı veren Çakır, “İki başkomutan var. Biri Gazi Mustafa Kemal Paşa, diğeri de Türkiye Cumhuriyeti ordularının başkomutanı Recep Tayyip Erdoğan” ifadelerini kullandı. İşte o anlar...