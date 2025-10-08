Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Akıllı telefonların kutusundan şarj kablosu da kaldırıldı

Apple'ın şarj adaptörünü kutudan çıkarma hamlesinden sonra şimdi de USB kablosu devri kapandı. Sony yeni orta segment akıllı telefonunda şarj kablosuna yer vermeyen ilk üretici oldu. Sektörün geri kalanının da aynı yolu izlemesi bekleniyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
08.10.2025
saat ikonu 14:05
|
GÜNCELLEME:
08.10.2025
saat ikonu 14:05

Akıllı telefon üreticilerinin kutu içeriklerini "" gerekçesiyle her geçen gün biraz daha boşaltmasına bir yenisi eklendi. Apple'ın iPhone 12 ile şarj adaptörünü kutudan çıkarmasından yıllar sonra, şimdi de aynı tartışmayı başlatan adımı attı.

Japon teknoloji devi yeni orta segment telefonu Xperia 10 VII modelinin kutusuna şarj kablosu koymadı. Reddit üzerinde paylaşılan bir görsel, yeni Sony Xperia 10 VII paketinin yalnızca basılı kullanım kılavuzlarını içerdiğini ortaya koydu. Telefonun kutusunun arkasındaki bir simge, cihazla birlikte kablonun gelmediğini de teyit etti.

Model, çoğu gibi şarj adaptöründen yoksun olarak geliyor. Ancak basit bir şarj kablosunun dahi eksik olması dikkat çekti.

Akıllı telefonların kutusundan şarj kablosu da kaldırıldı

TÜKETİCİYE EK MASRAF, FİRMAYA KÂR

Sony, pazar payı olarak büyük bir üretici olmasa da attığı adımla sektörde önemli bir iz bırakacak gibi görünüyor. Markalar, daha önceki adaptör çıkarma kararlarında olduğu gibi kablonun kutudan çıkarılmasını da nakliye kaynaklarından tasarruf etme ve e-atığı azaltma çabası olarak gerekçelendirecek.

Ancak atılan adımla şirketlerin milyonlarca kablo maliyetinden tasarruf ettiği belirtiliyor. Sony'den önce hiçbir telefon kutusunda kablo eksikliği görülmezken Apple'ın daha önce AirPods Pro 3 ve AirPods 4 gibi ürünlerini kablosu olmadan piyasaya sürdüğü biliniyor.

Akıllı telefonların kutusundan şarj kablosu da kaldırıldı

USB-C KARMAŞASI TÜKETİCİYİ ZORLUYOR

Kullanıcılardan gelen tepkilerin adaptörün kaldırılması kadar sert olması beklenmiyor. Zira birçok kişinin evinde zaten onlarca USB-C kablosu bulunuyor.

Ancak kablonun kutudan çıkarılmasının oluşturduğu asıl problem: USB-C kablolarının karmaşık yapısı. Tüm kablolar dışarıdan aynı görünse de, bazıları yüksek hızlı veri aktarımını ve hızlı şarjı desteklerken diğerleri yalnızca standart işlevleri yerine getiriyor. Kutudan çıkan doğru kabloyu kullanma kolaylığı ortadan kalkınca, tüketicinin doğru kabloyu edinmesi zorlaşıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Akıllı telefon gibi dijital cihazlara saat sınırlaması geliyor! Asya ülkesinden tarihi karar
ETİKETLER
#akıllı telefon
#çevre
#sony
#usb-c
#Xperia 10 Vii
#Şarj Kablosu
#E-atık
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.