Akıllı telefonların kutusundan şarj kablosu da kaldırıldı

Akıllı telefon üreticilerinin kutu içeriklerini "çevre" gerekçesiyle her geçen gün biraz daha boşaltmasına bir yenisi eklendi. Apple'ın iPhone 12 ile şarj adaptörünü kutudan çıkarmasından yıllar sonra, şimdi de Sony aynı tartışmayı başlatan adımı attı.

Japon teknoloji devi yeni orta segment telefonu Xperia 10 VII modelinin kutusuna şarj kablosu koymadı. Reddit üzerinde paylaşılan bir görsel, yeni Sony Xperia 10 VII paketinin yalnızca basılı kullanım kılavuzlarını içerdiğini ortaya koydu. Telefonun kutusunun arkasındaki bir simge, cihazla birlikte kablonun gelmediğini de teyit etti.

Model, çoğu akıllı telefon gibi şarj adaptöründen yoksun olarak geliyor. Ancak basit bir şarj kablosunun dahi eksik olması dikkat çekti.

TÜKETİCİYE EK MASRAF, FİRMAYA KÂR

Sony, pazar payı olarak büyük bir üretici olmasa da attığı adımla sektörde önemli bir iz bırakacak gibi görünüyor. Markalar, daha önceki adaptör çıkarma kararlarında olduğu gibi kablonun kutudan çıkarılmasını da nakliye kaynaklarından tasarruf etme ve e-atığı azaltma çabası olarak gerekçelendirecek.

Ancak atılan adımla şirketlerin milyonlarca kablo maliyetinden tasarruf ettiği belirtiliyor. Sony'den önce hiçbir telefon kutusunda kablo eksikliği görülmezken Apple'ın daha önce AirPods Pro 3 ve AirPods 4 gibi ürünlerini USB-C kablosu olmadan piyasaya sürdüğü biliniyor.

USB-C KARMAŞASI TÜKETİCİYİ ZORLUYOR

Kullanıcılardan gelen tepkilerin adaptörün kaldırılması kadar sert olması beklenmiyor. Zira birçok kişinin evinde zaten onlarca USB-C kablosu bulunuyor.

Ancak kablonun kutudan çıkarılmasının oluşturduğu asıl problem: USB-C kablolarının karmaşık yapısı. Tüm kablolar dışarıdan aynı görünse de, bazıları yüksek hızlı veri aktarımını ve hızlı şarjı desteklerken diğerleri yalnızca standart işlevleri yerine getiriyor. Kutudan çıkan doğru kabloyu kullanma kolaylığı ortadan kalkınca, tüketicinin doğru kabloyu edinmesi zorlaşıyor.