19°
Gündem
'Bayğaralar' suç örgütüne dev operasyon! 106 kişi enselendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Bayğaralar'a yapılan dev operasyonu duyurdu! 'Bayğaralar' adlı suç örgütüne yönelik 10 aydır yürütülen soruşturma kapsamında 10 ilde 403 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Yerlikaya yapılan operasyonda 106 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bayğaralar" organize suç örgütüne yönelik 10 aydır devam eden çalışma sonucu 10 ilde 403 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 106 şahsın yakalandığını bildirdi.

'Bayğaralar' suç örgütüne dev operasyon! 106 kişi enselendi

54 AYRI SUÇ İŞLEDİLER

Adana İl Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada, elebaşılığını Ramazan Bayğara’nın (yurt dışı firar) yaptığı "Bayğaralar" organize suç örgütüne yönelik 10 aydır devam eden çalışmalar sonucu şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, uyuşturucu madde ticareti yapma, silahlı tehdit, mala zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, 6136 sayılı kanuna muhalefet, nitelikli yağma, haraç ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçları olmak üzere toplam 54 ayrı olay gerçekleştirdikleri tespit edildi.

'Bayğaralar' suç örgütüne dev operasyon! 106 kişi enselendi

403 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Adana merkezli İzmir, Antalya, İstanbul, Trabzon, Van, Kilis, Bitlis, Ankara ve Kocaeli olmak üzere 10 ilde 403 adrese yönelik 800 ekip ve 2 bin personelin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda; 4 adet el yapımı patlayıcı, 27 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet AK-47 tüfeği, 2 adet otomatik tabanca, 38 bin 915 adet uyuşturucu hap ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

'Bayğaralar' suç örgütüne dev operasyon! 106 kişi enselendi

"HİÇBİR SUÇ CEZASIZ KALMAYACAK"

Adana Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü’nün Bayğara çetesine yönelik düzenledikleri operasyona ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstihbarat birimlerimizin ve güvenlik güçlerimizin koordineli çalışmalarıyla, hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için, organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın duyarlılığı bu mücadelemizde çok önemli. Şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'mize bildirin. Biz gereğini yapalım. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

https://x.com/AliYerlikaya/status/1977662712717988041

'Bayğaralar' suç örgütüne dev operasyon! 106 kişi enselendi
Bayğaralar çetesine operasyon! Kıskıvrak yakalandılar
Mahir öğretmenin cinayetinde yeni gelişme: Kanlı pusuda Bayğaralar çetesi izi
