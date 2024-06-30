Mahir öğretmenin cinayetinde yeni gelişme: Kanlı pusuda Bayğaralar çetesi izi

30 Haziran 2024 10:42 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 10:50

Hem cani hem pişkin! Şişli'de korkunç cinayet: Önce öldürdü sonra kahkaha attı

Hem cani hem pişkin! Şişli'de korkunç cinayet: Önce öldürdü sonra kahkaha attı

Kocaeli'de 26 Haziran Çarşamba günü yaşanan olayda; evinde çıkan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç, bindiği arabasının için silahlı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. Mahir öğretmeni vuran şüphelinin 17 yaşındaki D.G. olduğu tespit edildi. Polis, D.G.'nin de aralarında bulunduğu 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

11 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Türkiye'nin gündemine düşen olayın ardından başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Şüpheliler D.G. (17), B.G. (20), O.D. (18), H.Z. (22), E.K. (32), M.Ç. (27), L.A. (44), M.Ö. (24), A.H. (53), E.B. (39) ve T.Ö. (33), emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SORUŞTURMADA 'BAYĞARALAR' DETAYI

Öte yandan, "Bayğaralar" isimli organize suç örgütünün 4 yıl önceki lideri Bedirhan Bayğara'nın (36) 2020'de Adana'da bir kafede kız arkadaşıyla oturduğu sırada silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybettiği, Bayğara'yı vurduğu iddia edilen kişinin ise Mahir Çoğaç'ın kardeşi Y. Çoğaç olduğu bildirildi.

KAN DAVASI UĞRUNA...

Mahir Çoğaç cinayetinin, Bedirhan Bayğara'nın öldürülmesiyle bağlantılı olduğu, olayın kan davası uğruna gerçekleştirildiği ileri sürüldü. "Hayalet" lakaplı Y. Çoğaç'ın ise olayın ardından yakalanamadığı iddia edildi. İntikam almak isteyen Bayğaraların, Çoğaç ailesinden kimseye ulaşamadıkları için öğretmen Mahir Çoğaç'a pusu kurdukları iddia edildi.

ÇETELERDEN KAÇIP, ÖĞRETMEN OLDU

Mersin Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden 2000'de mezun olan, 2006'dan bu yana da Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi'nde görev yapan Çoğaç'ın çevresi, meslektaşları ve öğrencileri tarafından sevilen ve saygı gören biri olduğu, hiçbir suça karışmayarak kendisine ve ailesine Kocaeli'de yaşam kurduğu öğrenildi. Suçsuz yere pusu kurularak öldürülen Mahir Çoğaç'tan geriye ise gözü yaşlı çocukları ve eşi kaldı.